3 نجوم يصدمون كريستيانو رونالدو

كتب – نور الدين ميفراني

منحت إدارة النصر السعودي صلاحيات مهمة لنجمها البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، بعد تجديد عقده حتى 2027، وكان حاسمًا في إقناع مواطنيه المدرب جورجي جيسوس، والمهاجم جواو فيليكس في الانتقال للفريق السعودي.

ويحاول القائد والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مساعدة إدارة الفريق في صنع فريق قوي يعود للفوز بالألقاب محليًّا وقاريًّا، ولذلك حاول إقناع عدة نجوم وإداريين بالانضمام لمشروع الفريق السعودي.

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ويواصل النصر، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساعيه لضم نجوم جدد خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة شاملة لتصحيح المسار بعد موسم 2024/2025 الذي انتهى دون تحقيق أي لقب.

لكن 3 نجوم رفضوا ارتداء قميص النصر السعودي رغم تلقيهم عروضًا قوية وصدموا النجم البرتغالي رغم علاقتهم القوية معه ورغم محاولاته إقناعهم، وهم:

أليخاندرو غارناتشو

يرغب مانشستر يونايتد في التخلص من المهاجم الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو بعد مشاكله الموسم الماضي مع المدرب البرتغالي روبن أموريم، رغم بقاء 3 مواسم في عقده حتى صيف 2028.

ووافق مانشستر يونايتد على عرض من النصر السعودي وسمح لهم بإجراء مفاوضات مع اللاعب، لكنه رفض المضي قدمًا في هذه الخطوة ويفضل البقاء في أوروبا.

ويعتبر غارناتشو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قدوته في الملاعب، وغالبًا ما يحتفل بطريقته ذاتها، ورغم ذلك رفض اللعب برفقته في النصر السعودي.

البرتغالي برونو فيرنانديز

أغلق لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز الأبواب أمام مغادرة مانشستر يونايتد رغم التفاوض عبر وسطاء مع النصر السعودي دون تقديم عرض رسمي.

ويعتبر لاعب الوسط البرتغالي زميلًا مميزًا لكريستيانو رونالدو في المنتخب البرتغالي ولعبا معًا في مانشستر يونايتد لفترة قصيرة موسم ونصف الموسم.

وكان برونو، البالغ من العمر 29 عامًا، ارتبط اسمه سابقًا بالانتقال إلى الدوري السعودي، لكن مصادر مقربة من اللاعب تؤكد أنه ملتزم تمامًا بمشروع مانشستر يونايتد، ولا سيما في ظل قيادة المدرب الجديد روبن أموريم وحالة التغيير داخل الفريق.

مانشستر يونايتد يعتبر برونو حجر الأساس في خط الوسط، وأحد أعمدة المشروع الرياضي، والنادي لا يعتزم فتح باب الرحيل أمامه في الوقت الحالي.

البرازيلي كاسيميرو

لعب البرازيلي كاسيميرو برفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة 5 مواسم في ريال مدريد، وكانت خلالها علاقتهما قوية، لكن النجم البرازيلي رفض الانضمام للنصر السعودي رغم تلقيه عرضًا كبيرًا.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد كاسيميرو مع مانشستر يونايتد في صيف 2026؛ ما يعني أن اللاعب سيكون حرًّا في التفاوض مع أي نادٍ خلال يناير المقبل، استعدادًا للرحيل مجانًا بعد نهاية عقده.

ولا تزال الصورة غير واضحة بشأن مستقبل كاسيميرو، سواء بالاستمرار مع الشياطين الحمر تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم، أو خوض تجربة جديدة خارج أوروبا.