جماهير ألمانيا تجمع تواقيع لإعادة مباراة إسبانيا في ربع نهائي يورو 2024

وقّع أكثر من 300 ألف شخص عريضة عبر الإنترنت تطالب بإعادة مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني في دور الثمانية لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا؛ بسبب ادعاءات بوقوع أخطاء تحكيمية بما في ذلك واقعة لمسة يد ضد مارك كوكورييا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن "إيريك في"، مؤسس العريضة، أن هذه الخطوة تأتي بناءً على العديد من القرارات الخاطئة للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور خلال المواجهة التي انتهت بفوز إسبانيا 2-1، يوم الجمعة الماضي، بعد اللجوء إلى وقت إضافي.

وتمثلت الواقعة الرئيسة بهذا اللغط في تسديدة جمال موسيالا التي لمست يد كوكورييا خلال الوقت الإضافي في أثناء التعادل بهدف لمثله، لكن تايلور لم يحتسب ضربة جزاء للماكينات، كما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد (الفار).

وتسببت هذه الواقعة بحالة من الجدل، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أكد قبل البطولة أن مثل هذه الوقائع حين تكون الذراع ليست في وضعية غير طبيعية، لن تحتسب ضربة جزاء.

ووقَّع 315 ألف شخص على العريضة بحلول صباح يوم الأحد، لكنها بادرة ذات أثر معنوي ليس أكثر، حيث يستعد منتخب إسبانيا لملاقاة نظيره الفرنسي في المربع الذهبي، الثلاثاء المقبل.

وأطاح المنتخب الإسباني بنظيره الألماني صاحب الضيافة من الدور ربع النهائي لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم، بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني (2-1) عن طريق البديل ميكيل مورينو.

وبعد شوط أول من دون أهداف، رغم الكثير من الفرص، سجل أولمو هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني، قبل أن يدرك فلوريان فيرتس التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وبدا أن المباراة في طريقها لركلات ترجيح بعدما ساد التعادل 1-1 حتى الدقيقة 119، قبل أن يرتقي ميرينو عاليًا ليلعب ضربة رأس إلى داخل المرمى مستغلاً عرضية داني أولمو.