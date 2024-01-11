حكم إسباني: حكام دفعوا أموالًا لخافيير نجل خوسيه ماريا نيغريرا
نقلت صحيفة "ماركا" عن حكم إسباني سابق أن بعض الحكام دفعوا مبالغ لخافيير إنريكيز نجل خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا (النائب السابق للجنة الحكام في الفترة من 1993 إلى 2018).
وحضر الحكم السابق سانتياغو خايمي لاتري كشاهد وأوضح أن بعض زملائه دفعوا لخافيير إنريكيز روميرو مبالغ مقابل خدمات التدريب دون عقود أو فواتير.
ويستمر الكشف عن بيانات جديدة في تحقيقات الحرس المدني في قضية نيغريرا، وتم الكشف عن أن أحد الحكام اعترف بدفع مبالغ لابن نيغريرا.
وكشفت "ماركا" أن سانتياغو خايمي لاتري، الذي كان حكمًا في دوري الدرجة الأولى بين عامي 2014 و2022 وهو الآن جزء من فريق الـ"VAR"، كشف عن كيفية عمل خدمة "التدريب" لخافيير إنريكيز روميرو، والتي تمكن العديد من الحكام من الوصول إليها.
وأكد خايمي لاتري أنه تعاقد مع إنريكيز روميرو، الذي كان يعرفه من خلال الاجتماعات التي حضرها في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وقال خايمي لاتري: "كان يعرف كيف يعمل، وكان يعرف زملاء آخرين قاموا بتعيينه، "كثير من الناس دفعوا له بهذه الطريقة".
وذكرت "ماركا" أن المعلومات تشير إلى أنه في إجراءات المحكمة رقم 1 في برشلونة، برئاسة القاضي خواكين أغيري، ظهر ما مجموعه سبع تحويلات بقيمة 200 يورو من حساب يخص خايمي لاتري إلى حساب آخر يخص إنريكيز روميرو، وفي الـ27 من يوليو، اعترف الحكم بهذه المدفوعات.
ويذكر الملخص أن الحكام خافيير ألبيرولا روخاس، وديفيد ميدي خيمينيز، وأليفر دي لا فوينتي راموس، وإيناكي فيكاندي جاريدو، وكارلوس كالديرينيا بافون، وألفارو مورينو أراغون، قاموا أيضًا بدفع مبالغ مقابل خدمات التدريب هذه بين عامي 2016 و2019.
وتشير الصحيفة إلى أن هذه المدفوعات كانت موازية لتلك التي دفعها برشلونة بالفعل لنيغريرا وابنه بين عامي 2001 و2018 (أكثر من 7 ملايين يورو) مقابل خدمات استشارية وتقارير مختلفة.
وقبل أسابيع اتهم القاضي خواكين أغيري، رئيس المحكمة التحقيقية نادي برشلونة بالرشوة في قضية نيغريرا، كما اتهم أيضًا جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، الرؤساء السابقين لبرشلونة، بالإضافة إلى جوزيه ماريا إنريكيز نيغريرا (النائب السابق للجنة الحكام في الفترة من 1993 إلى 2018) وابنه.
ويمكن أن تؤدي هذه القضية إلى حظر برشلونة من لعب كرة القدم، في وقت تكون فيه موارده المالية في أشد حالاتها مع هدم ملعب كامب نو.