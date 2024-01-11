حكم إسباني: حكام دفعوا أموالًا لخافيير نجل خوسيه ماريا نيغريرا

نقلت صحيفة "ماركا" عن حكم إسباني سابق أن بعض الحكام دفعوا مبالغ لخافيير إنريكيز نجل خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا (النائب السابق للجنة الحكام في الفترة من 1993 إلى 2018).

وحضر الحكم السابق سانتياغو خايمي لاتري كشاهد وأوضح أن بعض زملائه دفعوا لخافيير إنريكيز روميرو مبالغ مقابل خدمات التدريب دون عقود أو فواتير.

ويستمر الكشف عن بيانات جديدة في تحقيقات الحرس المدني في قضية نيغريرا، وتم الكشف عن أن أحد الحكام اعترف بدفع مبالغ لابن نيغريرا.