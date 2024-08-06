مترجم كولر يفجر أزمة كبيرة في الأهلي المصري

تسبّب خالد الجوادي، مترجم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، في حدوث أزمة بين المدرب، ومحمود الخطيب، رئيس النادي.

ودخل كولر في عدة أزمات، مؤخرًا، مع عدة لاعبين كان أبرزهم محمود عبد المنعم "كهربا"، الذي باتت أيامه معدودة في الفريق، وأيضًا وجّه المدرب، الفترة الماضية، انتقادات قاسية للمنظومة الكروية المصرية بسبب تلاحم المواسم ورفضه خوض منافسات كأس مصر.

كولر انتقد قرار اتحاد الكرة المصري بعد تحديد مواعيد دور الـ 16 من منافسات كأس مصر للموسم الحالي، عقب انتهاء مباريات الدوري مباشرة، مطالبًا بحصول اللاعبين والجهاز الفني على راحة عقب موسم طويل وشاق.

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وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "الخطيب استقر على رحيل خالد الجوادي، المترجم الخاص لكولر، وتعيين آخر بدلاً منه بسبب الأزمات التي حدثت بسببه في الفترة الماضية سواء في الإعلام أو مع اللاعبين".

وأضاف المصدر: "لكن كولر رفض رحيل الجوادي وتمسك ببقائه معه رغمًا عن الإدارة".

وتابع: "كولر هدد الإدارة بأنه حالة رحيل مترجمه الخاص سيرحل هو الآخر عن الفريق، خاصة أنه يرى بأن الجوادي له دور مهم جدًا بجانبه".

وأتم: "الخطيب ما زال يبحث مصير الجوادي، خاصة بعد تمسك كولر به في الساعات الماضية".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سموحة، في إطار الجولة الـ24 المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، يوم الخميس المقبل.

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ويحتاج الأهلي إلى نقطة واحدة من الـ4 مباريات المتبقية له، في بطولة الدوري المصري هذا الموسم 2023-2024، لحسم اللقب بشكل رسمي.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 78 نقطة، من 30 مباراة.

وحقق النادي الأهلي مع كولر هذا الموسم 19 انتصارًا متتاليًا في بطولة الدوري المصري، محطمًا أرقام حسام البدري، ورينيه فايلر، ومانويل جوزيه.