ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر يحول تأخره إلى فوز ثمين على روما

قلب إنتر ميلان المتصدر تأخره ليفوز 4-2 على مضيفه روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، اليوم السبت، بعدما تأخر فريق المدرب سيموني إنزاغي في الشوط الأول.

وسجل فرانشيسكو أتشيربي هدف التقدم لإنتر في الدقيقة 17 بعد ركلة ركنية، لكن جيانلوكا مانشيني لاعب روما هز الشباك بعد ركلة حرة ثم وضع ستيفان الشعراوي أصحاب الأرض في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول.