تشابي ألونسو يأمر كشاف ريال مدريد بالسفر لمتابعة "جوهرة هولندا"

أفادت تقارير صحفية أن ريال مدريد يضع عينه على نجم ألكمار الهولندي الصاعد، كيس سميت، بناءً على طلب مباشر من مدرب الفريق تشابي ألونسو.

وبحسب ما ذكره تقرير لمنصة "realmadridconfidencial"، فإن المدرب الإسباني أوكل مهمة متابعة اللاعب الشاب إلى كبير الكشافين في النادي، جوني كالافات، الذي سافر خصيصًا إلى هولندا لمراقبة لاعب الوسط البالغ من العمر 19 عامًا، في إشارة واضحة إلى جدية اهتمام النادي الملكي.

ويؤكد انخراط ألونسو بشكل مباشر أن استراتيجية ريال مدريد تركز على تأمين أبرز المواهب الشابة للمستقبل، كما أن إرسال كالافات، الذي لعب دورًا رئيسيًا في ضم فينيسيوس جونيور ورودريغو، يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها سميت لدى مسؤولي النادي.

سميت، الذي تخرّج من أكاديمية ألكمار الشهيرة، أصبح عنصرًا أساسيًا في الفريق الأول بالدوري الهولندي، وخلال موسم 2024-2025، سجل اللاعب 10 أهداف وصنع 7 في 43 مباراة بجميع المسابقات.

وشدد التقرير على أن قيمة الصفقة، في الوقت الحالي، لن تتجاوز الـ20 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يتعين على إدارة ريال مدريد دفعه لتأمين تسجيل كيس سميت، ولكن هذه العملية، قد تصبح أكثر تعقيدًا مع مرور الوقت، خصوصًا إذا واصل اللاعب الشاب تألقه في المنافسات المحلية مع ألكمار.

كما أن دخول أندية أوروبية كبرى على خط الاهتمام ليس مستبعدًا على الإطلاق، إذ تتابع أندية مثل مانشستر سيتي، وتشيلسي، وبايرن ميونخ عن كثب تطور أداء سميت، وهو ما قد يرفع من قيمته السوقية بشكل كبير مع حلول فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.