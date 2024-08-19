شهد دوري كرة السلة الفلبيني للمحترفين (PBA) تطورًا ثوريًا، في احتساب نقاط الرميات خلال المباريات.

وأجرى دوري كرة السلة الفلبيني للمحترفين (PBA) تغييرًا كبيرًا من خلال اعتماد خط "الرمية بـ4 نقاط" بدءا من الموسم التاسع والأربعين، على أمل جذب المشجعين إلى المباريات مرة أخرى.

ووافق مجلس الحكام على إضافة قوس تحتسب من خلاله اللعبة بـ4 نقاط، والذي يبعد 27 قدمًا عن السلة (8.22 متر).

وشهدت مباراة فريقي ميرالكو وماغنوليا في افتتاح دوري كرة السلة الفلبيني للمحترفين (PBA) للموسم 49 في ملعب سمارت أرانيتا كوليسيوم، أول رمية بـ4 نقاط.

ودخل كريس بانشيرو لاعب فريق ميرالكو التاريخ، كأول لاعب يسجل رمية تحتسب بـ4 نقاط في تاريخ كرة السلة.