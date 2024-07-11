5 أسباب تقود إسبانيا لاقتناص لقب "يورو 2024" على حساب إنجلترا

أخيرًا بعد نحو شهر من بداية بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" تعرفنا على اسمي الفريقين المتنافسين في النهائي على اللقب.

إذ يلعب المنتخب الإسباني في جانب بعد التفوق على فرنسا بهدفين لهدف في نصف النهائي، بينما يخوض المنتخب الإنجليزي المباراة عقب أن فاز بالنتيجة نفسها على الفريق الهولندي.

المثير في مواجهتي نصف النهائي أن الفريق الذي سجل أوَّلًا هو من ودَّع البطولة، وصعد من تأخر في النتيجة.

بعيدًا عن تلك الصدفة الغريبة، هناك ترشيحات واضحة للمنتخب الإسباني ليحصل على اللقب، رغم أن مستوى الفريق الإنجليزي ليس ببعيد.

فيما يلي نستعرض 5 أسباب تجعل المنتخب الإسباني أقرب لحصد ذهب كأس أوروبا من نظيره الإنجليزي:

أداء فني أفضل

أعاد لنا المنتخب الإسباني في تلك النسخة من اليورو المستويات المعهودة له مع جيله الذهبي بوجود تشافي وإنييستا وبوسكيتس وبويول وغيرهم.

وكان الأداء الفني لنجوم "لاروخا" أفضل بشكل واضح من نظرائهم في منتخب إنجلترا، بعد ست مباريات كاملة لكل فريق.

اتضح تفوق إسبانيا من أول مباراة في البطولة في الواقع، لكن بمرور الجولات تم إثبات ذلك أكثر من مرة.

ببساطة لعب المنتخب الإسباني ست مباريات فاز فيها جميعًا، وفي المقابل تعادل المنتخب الإنجليزي في ثلاث من تلك الست.

هجوم أفضل

كان هجوم المنتخب الإسباني، حتى الآن، هو الأفضل في تلك البطولة، بـ13 هدفًا، وبتنوع كبير في طرق التسجيل دون ركلة جزاء واحدة سجلوها.

في المقابل يحل المنتخب الإنجليزي في المركز السادس بسبعة أهداف فقط، ولديه منها ركلة جزاء.

دفاع أفضل

على المستوى الدفاعي يظهر المنتخب الإسباني أقوى من نظيره الإنجليزي، وليس فقط في عملية استقبال الأهداف، حيث تلقوا ثلاثة أهداف فقط طيلة البطولة مقابل أربعة لإنجلترا.

لكن أيضًا في عدد الكرات التي تمت استعادتها، والكرات التي تم إبعادها من مناطق الخطورة عن طريق المدافعين، حيث استعاد المنتخب الإسباني 255 كرة، حتى الآن، كأفضل فريق في البطولة، مقابل 225 لإنجلترا كثالث أفضل فريق.

بينما شتت نجوم لاروخا 103 كرات، مقابل 75 فقط للمنتخب الإنجليزي.

طريق أصعب

بلا جدال كان مشوار المنتخب الإنجليزي إلى النهائي هو الأسهل، بداية من دور المجموعات الذي لعبوا فيه ضد الدنمارك وسلوفينيا وصربيا، ورغم ذلك لم يحققوا إلا فوزًا وحيدًا، مرورًا بأدوار خروج المغلوب التي بدأت بالنسبة لهم بشكل فعلي في نصف النهائي ضد هولندا، حيث لعبوا ضد سلوفاكيا وسويسرا من قبل.

في المقابل، كان طريق إسبانيا مليئًا بالأشواك بداية من مواجهة كرواتيا وإيطاليا في دور المجموعات، وصولًا إلى اللعب أمام ألمانيا المضيف في ربع النهائي وفرنسا بطل العالم 2018 ووصيفه في 2022 في نصف النهائي.

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عامل نفسي مهم

يملك المنتخب الإسباني تفوقًا على نظيره الإنجليزي؛ بسبب النتائج في المواجهات المباشرة بين الفريقين في القرن الجديد، حيث تتفوق لاروخا بشكل واضح.

كذلك أيضًا يتفوق المنتخب الإسباني نفسيًا كونه فريقاً يعرف كيفية اقتناص البطولات، وهذا الجيل الذي يلعب الآن عاصر الجيل الذهبي الذي حقق بطولة أمم أوروبا وبطولة كأس عالم، بينما جيل المنتخب الإنجليزي اعتاد النكسات والخسارة بكافة الأشكال، وخسر بنفسه نهائي النسخة الماضية من اليورو، ويعود آخر تتويج كبير لهم لأكثر من نصف قرن عندما فازوا بكأس العالم 1966.