مواجهة قوية في دوري أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم عدة مباريات قوية، مساء اليوم الأربعاء، على صعيدي دوري أبطال أوروبا وآسيا.

في دوري أبطال أوروبا، يلتقي بورتو ضد آرسنال، ويواجه نابولي نظيره برشلونة.

وفي دوري أبطال آسيا، تستمر منافسات دور الـ16 وأبرزها مواجهة الإياب بين العين الإماراتي مع ناساف كارشي الأوزبكي.

وستكون هناك مواجهة سعودية خالصة في المرحلة ذاتها من البطولة الآسيوية بين الفيحاء والنصر.

وعلى صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، تقام مباراة مقدمة من الجولة الـ26، تجمع ليفربول مع لوتون تاون.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: