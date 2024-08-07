رد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، على الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن انتقاده للأهلي لرغبتهم في عدم استكمال بطولة كأس مصر الحالية، متحدثًا في الوقت ذاته عن أزمة رمضان صبحي، نجم بيراميدز، مع المنشطات والتي تم تبرئة اللاعب منها مؤخرًا.

وابتعد رمضان صبحي عن المشاركة في المباريات مع بيراميدز بعد أزمة عينة المنشطات قبل أن يَصدر قرار بانتهاء إيقافه وعودته لصفوف فريقه.

وقال علام في تصريحات تلفزيونية: "رمضان صبحي لاعب كبير ومهم جدًّا، وكان في حسابات حسام وإبراهيم حسن للانضمام لمنتخب مصر الأول، ولم أتحدث عنه، ولم أنطق باسمه خلال أزمة ظهور عينة المنشطات، ولكن تم ذكر اسمه في العديد من البرامج، أنا أعاني من نقل تصريحات عني لم أدلِ بها، وإذا شعر أنني أخطأت في حقه فلا يوجد لدي أزمة أن أعتذر له، لكني لم أخطئ في حقه من الأساس".

وعن أزمة الأهلي وتداول تصريح له بأن "اتحاد الكرة وقف بجانب الأهلي ولازم يقف معانا"، شدد جمال علام: "لم يحدث ولم أذكر اسم مارسيل كولر أو الأهلي أو الزمالك، وما قلته إن المباريات التي تأجلت في الدوري هي التي تسببت في ضغط الوقت الذي نعانيه الآن".

وأضاف: "لم أتطرق للحديث عن الأهلي أو كولر، تصريحاتي السابقة كانت عن استكمال كأس مصر أو إلغائه نظرًا لاستحالة تأجيل المسابقة، واعتذار الأهلي عن عدم استكمال كأس مصر سيكون خسارة كبيرة بالطبع في حال تأكد ذلك، الأندية الجماهيرية بشكل عام تواجدها في المسابقة مهم للغاية".

وأتم: "تحدثت مع الجهاز الفني لمنتخب مصر لمناقشة الاستعداد للفترة المقبلة، لدينا مباراتان يومي الـ6 والـ10 من سبتمبر، والأندية ترغب في منح لاعبيها قسطًا من الراحة لذلك نسعى للوصول إلى الحل الأنسب".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن مواعيد دور الـ16 من بطولة كأس مصر الأحد، ومنها مباريات ستقام يوم الخميس المقبل، وهو ما فجر غضب الأندية أبرزها الأهلي والزمالك، وطالبوا بتأجيل البطولة.

ويبدأ دور الـ16 من كأس مصر يوم الـ 8 من أغسطس الجاري، فيما سينتهي يوم الـ21 من الشهر ذاته.