قراران صادمان.. هل تعرض ريال مدريد للظلم في الدوري الإسباني؟

كتب: نور الدين ميفراني

يستعد ريال مدريد لبداية موسم جديد في الدوري الإسباني بمواجهة فريق أوساسونا يوم 19 أغسطس الحالي، برسم الجولة الأولى محاولا استعادة اللقب من غريمه التقليدي برشلونة.

أخبار ذات علاقة القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وتيرول

وتميز الموسم الماضي، بشكوى ريال مدريد الدائمة من الظلم والتحكيم، وشنت قناته الرسمية الحرب على الحكام تقريبا قبل بداية كل مباراة مذكرة بأخطائهم السابقة ضد الفريق.

وقبل بداية الموسم الجديد عادت قناة ريال مدريد للشكوى مجددا وهاجمت رابطة الدوري الإسباني مسبقا، وبدأت تتحدث عن الظلم المبكر والموسم الذي ابتدأ بالفساد.

وهناك قراران صادمان قد يضران بمصلحة ريال مدريد وهما:

أخبار ذات علاقة هل يستجيب بيريز؟.. المشاغب بالوتيلي: أحلم باللعب لريال مدريد قبل الاعتزال

1 -رفض تأجيل مباراة أوساسونا

رفضت رابطة الدوري الإسباني تأجيل مباراة ريال مدريد وأوساسونا برسم الجولة الأولى من الدوري الإسباني رغم وصول ريال مدريد لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

ورغم وجود اتفاق مسبق بين الثلاثي، خافيير تيباس وأتلتيكو مدريد وريال مدريد يقضي بتأجيل أول جولة للفريقين حال وصلوا لأدوار متقدمة في كأس العالم للأندية، لكنه تراجع عن وعده للفريق الملكي ورفض الطعن مما يعيق الفريق لكونه لم يملك سوى 15 يوما للإعداد للمباراة عكس منافسيه الذين امتلكوا شهرا على الأقل.

أخبار ذات علاقة مانشستر سيتي يمهد الطريق لضم نجم ريال مدريد

2- خوض برشلونة مباراة فياريال في ميامي

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم الموافقة مبدئيا على إقامة مباراة فياريال وبرشلونة برسم الجولة 17 من الدوري الإسباني في ميامي الأمريكية وأرسل الملف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم للموافقة النهائية.

وتعطي إقامة المباراة في ميامي أفضلية لبرشلونة لكونه سيلعب في معقل نجمه وأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي بدل اللعب في لاسيراميكا معقل فياريال وهو ملعب صعب على كل الأندية الزائرة خصوصا الكبيرة.

وبدلا من لعب برشلونة خارج أرضه أمام فياريال، سيلعب في ملعب محايد يجد فيه الدعم والتشجيع وكأنه في الكامب نو، بينما سيضطر ريال مدريد لمواجهة فياريال خارج ملعبه في لاسيراميكا وهو ما يهدد بفقدان نقاط عكس غريمه.