طلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، فرض غرامة مالية على إمام عاشور، نجم الفريق، بسبب ما بدر منه أثناء استبداله في مباراة الفريق أمام بيراميدز بالدوري المصري.

وشهدت مباراة الأهلي ضد بيراميدز تعرض إمام عاشور لإصابة في قدمه، ما استدعى الجهاز الفني لاستبداله، ولكن اللاعب بدا عليه الضيق خلال خروجه لمقاعد البدلاء.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "الخطيب انزعج من موقف إمام عاشور وعدم مصافحة خالد بيبو، مدير الكرة، ونظراته الاعتراضية لكولر أثناء استبداله".

وأضاف المصدر: "الخطيب تواصل مع مدير الكرة بالفريق الأول وطلب منه فرض غرامة على إمام عاشور، وفقا للائحة والمقدرة بـ100 ألف جنيه مصري".

وتابع: "خالد بيبو قام بتنفيذ طلب الخطيب على الفور، وتم إبلاغ اللاعب بالغرامة المفروضة عليه".

وأتم: "بيبو حذر إمام عاشور من تكرار هذا التصرف، وأكد له أن عقوبة مضاعفة ستكون حال تكرارها".

وكان فريق الأهلي قد حقق فوزا مثيرا على نظيره بيراميدز بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري.

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الفوز عزز من فرص الفريق الأحمر في الابتعاد بالصدارة حال فوزه في المباريات الثلاث المؤجلة له.

الأهلي يحتل المركز الثاني بعد الفوز برصيد 66 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز "المتصدر"، الذي خاض 3 مباريات أكثر.