350 مليون يورو.. عرض سعودي جنوني لفينيسيوس جونيور

يشهد مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد مستجدات طارئة وذلك بعد وصول عروض جديدة للاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية آخرها من صندوق الاستثمارات السعودي.

وأفاد الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس أن صندوق الاستثمارات السعودي أبدى موافقته على تقديم عرض بقيمة 350 مليون يورو لريال مدريد لضم فينيسيوس جونيور هذا الصيف، دون الكشف عن النادي الذي سيحمل النجم البرازيلي ألوانه.

وذكرت بعض المصادر الخاصة أن النادي الأهلي هو الفريق المرتقب لنجم منتخب السامبا في حال موافقته وناديه على الانتقال إلى الدوري السعودي.

وأضاف بن جاكوبس أن اللاعب أكد لريال مدريد أنه يرغب في البقاء، لكن الأطراف السعودية يحدوها التفاؤل لكون فيني لم يوافق بعد على تمديد عقده.

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وتشهد علاقة فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد بعض المؤشرات السلبية التي تحيل إلى التوتر والخلافات بشكل قد يسفر عن تطورات لافتة في مستقبل العلاقة بين الطرفين.

ووفقا لبن جاكوبس لا يبدو من المستبعد أن تشهد الأسابيع المقبلة مستجدات لافتة وحاسمة في مفاوضات صندوق الاستثمارات السعودي مع ريال مدريد بشأن انتقال فينيسيوس للدوري السعودي خصوصا أن العرض المقدّم والبالغ 350 مليون يورو يبدو مغريا للريال وللاعب على حد السواء.

وأفادت تقارير إخبارية قريبة من مهاجم ريال مدريد الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى ليفربول الإنجليزي في الموسم الجديد أن مكانته لم تعد كبيرة داخل ملعب سانتياغو بيرنابيو خصوصا بعد خروج الفريق خالي الوفاض من الموسم الماضي على كل الأصعدة.

وساهم فينيسيوس في شهر ديسمبر الماضي في تتويج ريال مدريد بلقب كأس الإنتركونتيننتال (2024) واختير أفضل لاعب في تلك النسخة، لكن ذلك اللقب الوحيد للفريق لم يشفع له لدى إدارة النادي في ضوء فشله في إثبات نفسه كواحد من أيقونات الميرينغي.

وتوترت العلاقة بين الجناح البرازيلي وإدارة ريال مدريد وتحديداً فلورنتينو بيريز رئيس النادي بعد تزايد الانتقادات لوجود فينيسيوس جونيور جنبا إلى جنب مع كيليان مبابي في التشكيلة الأساسية، إذ ظهرت بوضوح الانعكاسات السلبية لوجود اللاعبين معا في خط هجوم الريال.

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وكشفت مباريات ريال مدريد في كأس العالم للأندية أن وجود فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ساهم في تضاؤل الفاعلية الهجومية للفريق وبدا بالفعل أن الفريق بحاجة إلى التخلي عن أحدهما للمضي قدما والعودة إلى المنافسة على الألقاب محليا وأوروبيا.

وفشل ريال مدريد في التتويج بأي لقب في موسم 2024 ـ 2025 إذ خسر 3 ألقاب محلية في إسبانيا، بينما خرج من منافسات دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية 2025 على التوالي من ربع النهائي ونصف النهائي.