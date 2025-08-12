بسبب تهديدات والده.. الأهلي يتخذ قرارا حاسما مع زيزو

اتخذ النادي الأهلي المصري قرارًا حاسمًا تجاه لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد زيزو، وذلك على خلفية التهديدات التي أطلقها مصطفى زيزو، والد اللاعب ووكيل أعماله، بخصوص مغادرة نجله الدوري المصري.

وجاءت هذه التصريحات بعد الهتافات المعادية التي وجهها جماهير الزمالك ضد زيزو خلال مباراة الفريق الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الافتتاحية للدوري الممتاز.

يذكر أن اللاعب قد انتقل رسميًّا إلى الأهلي في يونيو الماضي، بعد رفضه تجديد عقده مع الزمالك.

تصعيد الأزمة ورد فعل الأهلي

أكد مصطفى زيزو أنّه ونجله يدرسان خطوات تصعيدية ضد "الإساءات" التي تعرَّض لها اللاعب خلال مباراة الزمالك في الدوري، مهددًا بمغادرة زيزو الدوري المحلي إذا لم تتخذ إدارة الزمالك إجراءات عقابية ضد جماهيرها.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" عن عقْد محمد يوسف، المدير الرياضي للفريق، جلسة مع اللاعب زيزو، حيث حذّره من استمرار والده في إصدار تصريحات إعلامية في هذه الفترة الحساسة.

وأضاف المصدر، أن يوسف طلب من زيزو إبلاغ والده بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام مطلَقًا، خلال الفترة المقبلة.

وأكد يوسف خلال جلسته مع زيزو، أن تكرار مثل هذه التصريحات سيعرّض اللاعب لغرامة مالية وفقًا لقوانين النادي.