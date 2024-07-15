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رياضة

سعد الشهري يتلقى عرضا مفاجئا من النصر السعودي

سعد الشهري يتلقى عرضا مفاجئا من النصر السعودي
سعد الشهري
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2024، 8:17 ص

كشفت تقارير صحيفة أن سعد الشهري، مدرب المنتخب الأولمبي السعودي السابق، يفاضل بين عدة عروض تلقاها الفترة الماضية بعد رحيله عن منصبه، أبرزها  من نادي النصر السعودي وكذلك الزوراء العراقي.

الشهري كان رحل عن تدريب المنتخب الأولمبي السعودي ليختم مسيرة عمل امتدت 6 سنوات، وشهدت نجاحه في قيادة الفريق إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى منذ عام 1996، والتتويج بكأس آسيا تحت 23 عامًا عام 2023، والتتويج ببطولة غرب آسيا 2022.

وفشل الشهري في قيادة المنتخب الأولمبي الأخضر إلى أولمبياد باريس 2024، ليعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رحيله قبل أيام.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد تلقي الشهري عرضا من النصر السعودي ليصبح بموجبه مساعد فنياً للمدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني الحالي للعامي، وذلك لموسم رياضي.

وأوضحت الصحيفة، أن "الشهري لديه عرض جاد ورسمي كذلك من إدارة نادي الزوراء العراقي الراغبة بخدماته، وقدمت له عرضا ماليا مغريا".

وأشار التقرير إلى أن "المفاوضات بين الشهري والنادي العراقي وصلت مراحل متقدمة".

الزوراء العراقي أنهى موسمه الحالي في المركز الثالث خلفاً للمتصدر وحامل اللقب فريق الشرطة، وكذلك فريق القوة الجوية صاحب المركز الثاني، إذ يأمل النادي العودة إلى منصة التتويج بلقب الدوري عقب غياب دام أكثر من خمسة أعوام.

الدوري السعودي

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