مواعيد مـباريات اليوم والقنوات الناقلة

يلتقي إنتر ميلان وأتالانتا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي الممتاز، اليوم الجمعة في قمة تجمع فريقين ينافسان على المراتب الأولى.

وتستقطب قمة الإنتر وأتالانتا اهتمام المتابعين لمباريات اليوم الجمعة 30 أغسطس، فيما سيكون الموعد أيضا في افتتاح الدوري المغربي لموسم 2024 ـ 2025 من خلال مواجهة المغرب الفاسي والوداد البيضاوي.

وفي دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين تدور 3 مباريات ضمن الجولة الثانية.م

وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري الإيطالي:

إنتر ميلان ـ أتالانتا ـ الساعة 09.45 مساء ـ قناة أبو ظبي الرياضية 1

الدوري المغربي:

المغرب الفاسي ـ الوداد المغربي ـ الساعة 11.00 مساء ـ القناة المغربية الرياضية 3

دوري أدنوك الإماراتي:

البطائح ـ العين ـ الساعة 04.55 مساء ـ AD Sports 1

خورفكان ـ الوحدة ـ الساعة 04.55 مساء ـ AD Sports 2

عجمان ـ شباب الأهلي ـ الساعة 07.30 مساء ـ AD Sports 1