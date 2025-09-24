ترتيب الدوري التونسي بعد فوز الترجي والملعب والنجم الساحلي (فيديو)

استعاد الملعب التونسي صدارة دوري المحترفين اليوم الأربعاء بعد فوزه على ضيفه مستقبل المرسى (1 ـ 0) في ختام الجولة السابعة من المسابقة.

ودخل نادي الملعب، الذي استضاف على أرضه، مستقبل المرسى بهدف مواصلة نتائجه الإيجابية المذهلة في بداية الموسم الجديد، المباراة بنسق قوي إذ لم تمر أكثر من 5 دقائق ليتمكن المدافع عزيز السايحي من التوقيع على الهدف الأول.

وحافظ الملعب التونسي على هدف التقدم حتى نهاية المباراة ليحقق الفوز ويرفع رصيده إلى 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين محافظا على سجله خاليا من الخسارة، في حين تجمد رصيد مستقبل المرسى عند 7 نقاط.

وبدوره، حقق الترجي فوزه الرابع هذا الموسم وذلك على حساب الأولمبي الباجي (2 ـ 0) ليبدد شكوك مشجعيه في المباريات الأخيرة.

وأحرز شهاب الجبالي في الدقيقة التاسعة، والإيفواري دانهو في الدقيقة الـ84 هدفي الترجي الذي وصل للنقطة 14 من 4 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، بعيدا 3 نقاط عن المتصدر الملعب ونقطتين عن ترجي جرجيس ثاني ترتيب المسابقة.

وفي ملعب سليمان، استعاد النجم الساحلي نغمة الانتصارات بالفوز على مستقبل سليمان (2 ـ 0).

وأحرز موسى سنغور وراقي العواني هدفي النجم في الدقيقتين الرابعة والـ66 ليرفع الفريق رصيده إلى 8 نقطة بعد بداية متعثرة.

وحقق الاتحاد المنستيري فوزا هاما على ضيفه النادي البنزرتي (1 ـ 0) بفضل هدف غادياغا في الدقيقة 65 بعد أن أهدر أيمن الحرزي ركلة جزاء في الشوط الأول.

وارتقى الاتحاد المنستيري إلى المركز الخامس برصيد 13 نقطة من 3 انتصارات و4 تعادلات فيما تجمد رصيد البنزرتي عند 8 نقاط في المركز التاسع.

وتقام مباريات الجولة الثامنة من الدوري التونسي للمحترفين يومي السبت والأحد بينما ستقام مباريات الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية وسط الأسبوع المقبل.