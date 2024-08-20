رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي تقديم موعد انتخابات الاتحاد الليبي.

وأخطر الفيفا بشكل رسمي الاتحاد الليبي برفضه فكرة تقديم الانتخابات لتجرى يوم 24 أغسطس الجاري بدلاً من شهر ديسمبر المقبل بناء على طلب عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد.

واعتمد الفيفا في خطاب رسمي أرسله للاتحاد الليبي اجتماع الجمعية العمومية في نهاية شهر أكتوبر المقبل لتحديد موعد الانتخابات رافضًا إجراء الانتخابات في اجتماع 24 أغسطس في مدينة سرت.

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وجاء رفض الفيفا بسبب الحاجة للمزيد من الوقت لمراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد الليبي وإبداء الملاحظات عليها وقانون الانتخابات.

وأبدت عدة أندية ليبية الدعوة لانتخابات مبكرة من جانب الاتحاد المحلي كما أن هناك تحفظات من جانب أندية الدوري الليبي لبعض قرارات المجلس الحالي برئاسة عبد الحكيم الشلماني لتعديل اللوائح.

وأعلن الاتحاد الليبي خلال الأيام الماضية بيع حقوق البث الخاصة ببطولة الدوري المحلي لموسم 2024 – 2025 والتي تنطلق في نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأكد الاتحاد الليبي في بيان رسمي أنه سيستقبل طلبات الحصول على حقوق البث الخاصة بمباريات الدوري المحلي في موعد أقصاه يوم 10 سبتمبر المقبل.