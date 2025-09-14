أغرب تنفيذ لضربة جزاء في تاريخ ميسي.. "بانيكا" كارثية (فيديو)

كتب - نور الدين ميفراني

أهدر الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء، وسرعان ما انهار فريقه إنتر ميامي ليتلقى الهزيمة الثانية على التوالي بثلاثية نظيفة، أمام فريق شارلوت إف سي، في المواجهة التي جمعت بينهما، فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

بداية المباراة كانت واعدة بالنسبة لميامي، الذي ضغط مبكرًا وصنع فرصًا خطيرة، ففي الدقيقة السادسة أجبر جوردي ألبا الحارس كريستيان كاهلينا على تصدٍّ قريب المدى، واستمر الفريق في الضغط حتى حصلوا على أول ركلة جزاء لهم هذا الموسم بالدوري في الدقيقة الـ31.

ومع غياب المنفذ المعتاد لويس سواريز بسبب الإيقاف، تقدّم ميسي البالغ من العمر 38 عامًا للتنفيذ، حاول "ليو" التسجيل على طريقة "بانينكا"، لكن كاهلينا، حارس شارلوت قرأها جيدًا وتصدى لها، وبعد ثوانٍ فقط، عاقب شارلوت الضيوف عندما أنهى إيدان توكلوماتي هجمة مرتدة سريعة وضع بها فريقه في المقدمة.

وكان ميسي نجح في تنفيذ كل ركلاته الثلاث السابقة مع ميامي، فيما تعود آخر ركلة مهدرة له إلى دور المجموعات في مونديال قطر 2022 أمام بولندا.

ومع بداية الشوط الثاني، شق ويلفريد زاها طريقه عبر دفاع ميامي على الجهة وأرسل تمريرة حاسمة للمهاجم توكلوماتي الذي أحرز هدفه الثاني، وفي الدقيقة الـ84، حصل زاها على ركلة جزاء بعد عرقلة من سيرجيو بوسكيتس، ومنح الكرة بسخاء لتوكلوماتي الذي أكمل ثلاثيته الأولى في الدوري الأمريكي.

هذا الفوز أدخل شارلوت سجلات التاريخ بعدما حقق انتصاره التاسع المتتالي في الدوري، معادلًا الرقم القياسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بينما واصل إنتر ميامي تراجعه بعد أن فشل في تحقيق الفوز في ثلاث من آخر أربع مباريات.

وزادت معاناة الفريق بغياب المهاجم لويس سواريز، الموقوف ثلاث مباريات في الدوري وست مباريات في كأس الدوريات، بسبب حادثة "البصق" على أحد أفراد الجهاز الفني لسياتل بعد خسارة ميامي نهائي البطولة في الـ31 من أغسطس الماضي.

ويحتل إنتر ميامي المركز السابع في ترتيب مجموعة الشرق بـ46 نقطة من 26 مباراة محققًا 13 فوزًا و7 تعادلات و6 هزائم.

فيما يحتل ليونيل ميسي المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الأمريكي برصيد 19 هدفًا خلف الإنجليزي سام سوريدج مهاجم ناشفيل "المتصدر" بـ20 هدفًا.

كما قدم النجم الأرجنتيني 8 تمريرات حاسمة ويحتل المركز الخامس في لائحة الأكثر مساهمة بالتمريرات الحاسمة.