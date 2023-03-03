رونالدو ينفي خيانة صديقته جورجينا مع امرأة فنزويلية متزوجة

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن المرأة الفنزويلية التي تدعى جورجيلايا زعمت أن رونالدو خان صديقته جورجينا رودريغيز معها في غرفة فندق في البرتغال في 25 مارس/آذار من العام الماضي.

وزعمت جورجيلايا أن رونالدو أرسل لها رسالة نصية ودعاها إلى غرفته بالفندق بعد أن التقطت صور سيلفي مع رونالدو وزملائه في المنتخب البرتغالي.

قالت: "عندما قرأت الرسالة، اعتقدت أنه إذا ذهبت إلى هناك فسنتحدث فقط ، ونتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل ، وربما يمكنني الحصول على المزيد من الصور. لم أكن أعتقد أنه في هذه الحالة سيكون هناك علاقة. الحقيقة لقد حدث ذلك.لقد وافقت من جهتي ، لكن على الرغم من ذلك شعرت بأنني تم التلاعب بي من خلال شهرة كريستيانو رونالدو".

وقال المتحدث باسم رونالدو إن هذه المزاعم "كاذبة وتشهيرية".

وتزعم جورجيلايا أنها قضت وقتا مع رونالدو في فندق سولفرديفي فيلا نوفا دي جايا شمال البرتغال ، بينما كان قائد المنتخب البرتغالي يتدرب مع زملائه من أجل المشاركة في مونديال قطر.

وتدعي أنها ورونالدو، دخلا في علاقة بالتراضي. لكن جورجيلايا قالت إنها شعرت "باستخدامها" بعد ذلك.