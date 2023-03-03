رونالدو ينفي خيانة صديقته جورجينا مع امرأة فنزويلية متزوجة
نفى كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الادعاء "الكاذب تمامًا" من قبل مؤثرة ومدونة فنزويلية متزوجة بأنها دخلت معه في علاقة العام الماضي، مما قد يحدث له أزمة مع صديقته جورجينا التي تقيم معه في الرياض.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن المرأة الفنزويلية التي تدعى جورجيلايا زعمت أن رونالدو خان صديقته جورجينا رودريغيز معها في غرفة فندق في البرتغال في 25 مارس/آذار من العام الماضي.
وزعمت جورجيلايا أن رونالدو أرسل لها رسالة نصية ودعاها إلى غرفته بالفندق بعد أن التقطت صور سيلفي مع رونالدو وزملائه في المنتخب البرتغالي.
قالت: "عندما قرأت الرسالة، اعتقدت أنه إذا ذهبت إلى هناك فسنتحدث فقط ، ونتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل ، وربما يمكنني الحصول على المزيد من الصور. لم أكن أعتقد أنه في هذه الحالة سيكون هناك علاقة. الحقيقة لقد حدث ذلك.لقد وافقت من جهتي ، لكن على الرغم من ذلك شعرت بأنني تم التلاعب بي من خلال شهرة كريستيانو رونالدو".
وقال المتحدث باسم رونالدو إن هذه المزاعم "كاذبة وتشهيرية".
وتزعم جورجيلايا أنها قضت وقتا مع رونالدو في فندق سولفرديفي فيلا نوفا دي جايا شمال البرتغال ، بينما كان قائد المنتخب البرتغالي يتدرب مع زملائه من أجل المشاركة في مونديال قطر.
وتدعي أنها ورونالدو، دخلا في علاقة بالتراضي. لكن جورجيلايا قالت إنها شعرت "باستخدامها" بعد ذلك.
رونالدو نفى هذه المزاعم
وقالت في مقطع فيديو على إنستغرام: "جاء كريستيانو رونالدو إلى غرفتي حيث كان (المنتخب البرتغالي) في نفس الفندق. لقد جاء إلى غرفتي في الطابق الثالث .. هل تفهمني؟. لم أقل في أي لحظة أنني ذهبت إلى غرفة كريستيانو رونالدو".
على حسابها على إنستغرام ، احتفظت جورجيلايا بسلسلة من الصور لها مع رونالدو تحت ملف بعنوان: "كريستيانو رونالدو". تم تصوير رونالدو وذراعه حول جورجيلايا مبتسمًا في صورتين.
ونشرت جورجيلايا أيضًا صورًا لها وهي ترتدي قميص مانشستر يونايتد وعليه اسم رونالدو أثناء مشاهدتها للاعب يشارك في تصفيات كأس العالم بين البرتغال ومقدونيا.
وبعد تقديم هذه المزاعم ، نفت جورجيلايا أنها ادعت ذلك للحصول على المزيد من المتابعين على إنستغرام، وأوضحت "لست مجنونة ولا متعطشة للمزيد من الشهرة، كان لدي بالفعل متابعون على إنستغرام".
ورونالدو لديه طفلان من صديقته جورجينا، التي التقى بها في عام 2016 في متجر غوتشي حيث عملت رودريغيز كمساعدة بيع بالتجزئة.
ورونالدو لديه خمسة أطفال - أكبرهم كريستيانو جونيور الذي ولد في الولايات المتحدة عام 2010 لكنه عاد على الفور إلى مدريد لينشأ في إسبانيا. هوية والدته غير معروفة.
ثم أنجبت جورجينا ابنتهما ألانا في 12 نوفمبر 2017. وفي أكتوبر 2021 ، كشف الزوجان أنهما كانا يتوقعان توأمان ولكن بشكل مأساوي توفي ابنهما عند الولادة في 18 أبريل ، لكن ابنتهما نجت.
وسبق لرونالدو اتهامه باغتصاب المواطنة الأمريكية كاثرين مايورغا في غرفة فندق في عام 2009 ثم دفع 375 ألف دولار لها من أجل الصمت عن هذه العلاقة وعدم الحديث عنها مطلقا.
ورفضت القاضية الأمريكية جينيفر دورسي القضية في يونيو/حزيران من العام الماضي وقالت إن محامي مايورغا أظهر "سوء نية" واعتمد على وثائق مسربة.
ورونالدو الذي أبرم الآن صفقة بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني مع نادي النصر السعودي ، نفى دائمًا اغتصاب مايورغا ، 40 عامًا ، في غرفة فندق في لاس فيغاس في عام 2009 وأصر على أنهما دخلا في علاقة بالتراضي، ولم توجه له الشرطة أي اتهامات مرة أخرى.