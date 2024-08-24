تدور أزمة حادة في الكواليس بين الأهلي المصري والجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن؛ بسبب موعد انضمام لاعبي الفريق الأحمر لمعسكر منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي بإستاد القاهرة يوم 6 سبتمبر المقبل بجانب بوتسوانا خارج الديار يوم 10 من الشهر ذاته بالجولتين الأولى والثانية في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.

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وأصدر الأهلي منذ فترة بيانًا أعلن خلاله إرسال لاعبيه الدوليين لمعسكر منتخب مصر بداية من يوم 1 سبتمبر المقبل موعد انطلاق الأجندة الدولية.

وتتمسك إدارة الأهلي بموقفها بشأن موعد انضمام اللاعبين خاصة في ظل رغبة المدرب السويسري مارسيل كولر منح لاعبيه أكبر قسط من الراحة بعد موسم طويل وشاق.

ويرغب حسام حسن في الاستعانة بلاعبي الأهلي مع بداية معسكر منتخب مصر يوم الأربعاء المقبل وهو ما جعل الجهاز الفني للفراعنة يتواصل مع سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

وفوجئ حسام حسن المدير الفني للفراعنة بأن قمصان يؤكد أن هذا الملف محسوم منذ فترة من جانب إدارة الأهلي، ولن يتم التراجع عنه وتقديم موعد انضمام اللاعبين للمعسكر إلا بموافقة رسمية من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وأعلن حسام حسن القائمة الرسمية لمنتخب مصر لخوض لقائي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، والتي شهدت استدعاء 9 لاعبين للمعسكر.

وضمت القائمة 3 حراس مرمى هم محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء بجانب محمد عبد المنعم ومحمد هاني ورامي ربيعة وأحمد نبيل "كوكا" ومروان عطية وإمام عاشور.