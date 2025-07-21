لاماسيا الأردن.. كيف فجر شبان الحسين أولى مفاجآت السوبر أمام الوحدات؟

فجر نادي الحسين إربد مفاجأة بالتعادل مع الوحدات بنتيجة 1-1 في جولة الذهاب ببطولة كأس السوبر الأردني لكرة القدم مساء الاثنين.

وخرج الحسين إربد بطل الدوري الأردني بنتيجة إيجابية من ملعب "الملك عبد الله الثاني" بمدينة القويسمة أمام الوحدات المتوج بلقب الكأس.

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المفاجأة تتمثل في خوض نادي الحسين إربد مباراة الوحدات بلاعبين شبان أغلب أعمارهم لا تتجاوز 23 عاماً في مواجهة الوحدات الذي أبرم عدة صفقات لتدعيم صفوفه.

ولم يشرك المدرب البرتغالي كيم ماتشادو المدير الفني الجديد لفريق الحسين لاعبيه الأجانب الذين تعاقد معهم النادي، بخلاف عدم مشاركة الثنائي أحمد بني مصطفى وأحمد عساف بسبب عدم الجاهزية أيضاً.

وتولى ماتشادو قيادة حامل لقب الدوري الأردني وبدأ فترة الإعداد قبل مواجهة السوبر بنحو 25 يوماً فقط، بخلاف أن الفريق عانى غيابات عديدة أثرت في جاهزيته للمباراة.

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واعتمد الحسين إربد على لاعبين شبان، على رأسهم محمود خروبة وعودة الفاخوري (20 عاماً) وهاشم المبيضين وعبيدة النمراوي (21 عاماً) ورزق بني هاني (23 عاماً).

ولجأ ماتشادو إلى العناصر من أبناء النادي على غرار ما يفعله نادي برشلونة الإسباني بالاعتماد على مواهب أكاديمية لاماسيا واللاعبين صغار السن.

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ويلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل على ملعب نادي الحسين في جولة الإياب.