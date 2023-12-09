لماذا يرغب إندريك في تعلم "لغة الإشارة"؟
قال البرازيلي إندريك لاعب بالميراس، الذي سينتقل لريال مدريد في 2024ـ إنه يريد تعلم لغة الإشارة.
وكشف إندريك أنه يتعلم لغة الإشارة، بالإضافة إلى اللغتين الإنجليزية والإسبانية، ليتمكن من التواصل مع جميع معجبيه، حتى أولئك الذين يعانون من إعاقة سمعية.
وقال إندريك: "أريد أن أتعلم بعض اللغات لأتواصل مع الأشخاص الذين يحبونني، بالنسبة لي هناك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والإيطالية ولغة الإشارة، أعتقد أنها ستكون لغة جيدة جدًا بالنسبة لي".
وفي ديسمبر 2022 أعلن ريال مدريد التعاقد مع إندريك، على أن ينضم للميرنغي عندما يبلغ سن الرشد في يوليو 2024.
وسعت أندية ريال مدريد، وبرشلونة، وباريس سان جيرمان، وتشيلسي لضم إندريك، لكن ريال مدريد حسم الأمر مثلما فعل مع فينيسيوس ورودريغو بالتعاقد معهما قبل بلوغهما 18 عامًا.
إندريك يطارد الأساطير
وظهر اسم إندريك بشكل واسع في الأيام الأخيرة، بعد أن فاز اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بلقبه الثاني في الدوري البرازيلي مع بالميراس ومن المنتظر أن يصل لريال مدريد في يوليو المقبل.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن البعض بدأ يقارن إندريك بالعديد من أساطير البرازيل الذين خاضوا مسيرات مميزة في أوروبا مثل رونالدو أو روماريو أو نيمار.
وقالت الصحيفة إنه قبل الخوض بشكل كامل في الإحصائيات، فإن إندريك الأفضل بالفعل من الثلاثة المذكورين سابقًا بظهوره المبكر للمرة الأولى مع المنتخب البرازيلي الأول.
وشارك إندريك مع منتخب البرازيل يوم 17 نوفمبر بعمر 17 عاما و118 يوما، ليحتل المركز الرابع من حيث الأصغر عمرا في المشاركة مع البرازيل.
السجلات
وبالانتقال إلى إحصائيات المباريات والأهداف المسجلة، يبقى إندريك، في انتظار النصف الأول من عام 2024 الذي سيواصل فيه اللعب، برصيد 60 مباراة و17 هدفا، أي بمعدل 0.28 هدف في المباراة الواحدة.
في حين شارك نيمار في 230 مباراة وسجل 138 هدفًا مع سانتوس (0.6 هدف في المباراة الواحدة)، مقابل 144 مشاركة لروماريو سجل فيها 80 هدفًا (0.55 هدف في المباراة الواحدة).
أما الأرقام التي قد لا يمكن تحطيمها بالفعل هي أرقام الظاهرة رونالدو، الذي احتاج إلى 47 مباراة فقط مع كروزيرو ليحصل على تذكرته إلى أوروبا، حيث وصل برصيد 44 هدفًا وبمتوسط هدف واحد تقريبًا في المباراة الواحدة.
ومع ذلك، فإن إندريك أفضل من فينيسيوس، الذي لعب 69 مباراة وسجل 14 هدفًا (0.20 هدف في المباراة الواحدة)، ورودريغو الذي لعب 80 مباراة وسجل 17 هدفًا (0.21 هدف في المباراة الواحدة).
وبناء على ذلك فإن ريال مدريد سعيد للغاية بتطور إندريك الذي يُنظر إليه على أنه مستقبل النادي في خط الهجوم.