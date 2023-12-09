لماذا يرغب إندريك في تعلم "لغة الإشارة"؟

قال البرازيلي إندريك لاعب بالميراس، الذي سينتقل لريال مدريد في 2024ـ إنه يريد تعلم لغة الإشارة.

وكشف إندريك أنه يتعلم لغة الإشارة، بالإضافة إلى اللغتين الإنجليزية والإسبانية، ليتمكن من التواصل مع جميع معجبيه، حتى أولئك الذين يعانون من إعاقة سمعية.

وقال إندريك: "أريد أن أتعلم بعض اللغات لأتواصل مع الأشخاص الذين يحبونني، بالنسبة لي هناك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والإيطالية ولغة الإشارة، أعتقد أنها ستكون لغة جيدة جدًا بالنسبة لي".

وفي ديسمبر 2022 أعلن ريال مدريد التعاقد مع إندريك، على أن ينضم للميرنغي عندما يبلغ سن الرشد في يوليو 2024.

وسعت أندية ريال مدريد، وبرشلونة، وباريس سان جيرمان، وتشيلسي لضم إندريك، لكن ريال مدريد حسم الأمر مثلما فعل مع فينيسيوس ورودريغو بالتعاقد معهما قبل بلوغهما 18 عامًا.