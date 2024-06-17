سبب غياب ناصر ماهر عن قائمة مباراة الزمالك والمصري

كشفت تقارير إعلامية عن سبب استبعاد ناصر ماهر، لاعب وسط فريق الزمالك، من قائمة مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها، مساء الاثنين، في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

وأوضحت التقارير الصحفية المصرية أن "استبعاد ناصر ماهر من قائمة مباراة المصري جاءت للإصابة بكدمة في الركبة بالقدم اليسرى، وهذا كان سبب استبداله في اللقاء الأخير أمام سيراميكا كليوباترا".

وأشار التقرير إلى أن طبيب الزمالك وضع برنامجًا تأهيليًّا، مدته 4 أيام، من أجل تجهيز ناصر ماهر لمواجهة الفريق الأبيض مع فاركو، المقرر إقامتها يوم 21 يونيو الجاري.