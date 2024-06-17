سبب غياب ناصر ماهر عن قائمة مباراة الزمالك والمصري
كشفت تقارير إعلامية عن سبب استبعاد ناصر ماهر، لاعب وسط فريق الزمالك، من قائمة مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها، مساء الاثنين، في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.
وأوضحت التقارير الصحفية المصرية أن "استبعاد ناصر ماهر من قائمة مباراة المصري جاءت للإصابة بكدمة في الركبة بالقدم اليسرى، وهذا كان سبب استبداله في اللقاء الأخير أمام سيراميكا كليوباترا".
وأشار التقرير إلى أن طبيب الزمالك وضع برنامجًا تأهيليًّا، مدته 4 أيام، من أجل تجهيز ناصر ماهر لمواجهة الفريق الأبيض مع فاركو، المقرر إقامتها يوم 21 يونيو الجاري.
ويفتقد الزمالك لخدمات العديد من لاعبيه في مواجهة المصري بداعي الإصابة، وهم: شيكابالا، وأحمد فتوح، ومصطفى الزناري، وسيف الدين الجزيري ومحمد عاطف.
كما يغيب عمر جابر عن المباراة بداعي الإيقاف، بينما يستمر غياب سامسون أكينيولا، بعد عدم عودته عقب نهاية فترة التوقف الدولي، في ظل رغبته بالرحيل بسبب مستحقاته المتأخرة.
ويحتل المصري المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 39 نقطة من أصل 24 مباراة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الـ11 برصيد 31 نقطة من 18 مباراة.