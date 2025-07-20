جراحة عاجلة.. تطورات الحالة الصحية لأسطورة الهلال صالح النعيمة

شهدت الحالة الصحية للاعب السعودي السابق صالح النعيمة نجم نادي الهلال تطورات جديدة في الساعات القليلة الماضية.

وتعرض النعيمة إلى وعكة صحية أدت لخضوعه لعملية جراحية دقيقة في العمود الفقري في شهر يونيو 2021 في ألمانيا.

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وعانى نجم الهلال السابق من أزمة صحية تعرض لها أثناء وجوده في قطر مطلع العام الماضي لحضور مباريات بطولة كأس آسيا وخضع للعلاج وقتها.

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وكشف الإعلامي بندر الدبيخي عبر حسابه بمنصة إكس عن تطورات جديدة بشأن حالة صالح النعيمة، مطالباً الجميع بالوقوف بجواره في هذه المنحة.

وبحسب تقارير صحفية فإن الأطباء قرروا خضوع صالح النعيمة لعملية جراحية عاجلة لاستخراج 4 مسامير معدنية تمت زراعتها لتثبيت فقرات العمود الفقري.

وأوصى الأطباء بإجراء هذه الجراحة في ألمانيا بشكل عاجل لكونها عملية دقيقة، وسط مناشدات بسرعة استعجال إجراءات سفر النعيمة.

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ويعد صالح النعيمة أحد أبرز لاعبي خط الدفاع في تاريخ الكرة السعودية، فقد انضم إلى صفوف نادي الهلال عام 1976، كما تم استدعاؤه للمنتخب السعودي عام 1978 وحقق لقب كأس آسيا عامي 1984 و1986.

وحقق النعيمة 5 ألقاب للدوري السعودي مع الهلال بجانب كأس الملك 3 مرات، كما نال جائزة أفضل مدافع آسيوي مرتين، وأعلن اعتزاله كرة القدم عام 1990.