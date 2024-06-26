رياض محرز يرتب لحفل زفاف أسطوري

وأكدت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن الاحتفالية ستكون مطلع شهر يوليو المقبل كما أن محرز اختار إقامة هذا الحفل في إحدى الجزر الإيطالية.

اللافت أن محرز أقام بالفعل حفل زفافه على الحسناء البريطانية مرتين من قبل كانت الأولى حين تم إعلان الخطوبة بشكل رسمي في شهر يونيو 2021 في إحدى الجزر اليونانية.