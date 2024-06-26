رياض محرز يرتب لحفل زفاف أسطوري
يرتب النجم الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي السعودي، لحفل زفاف أسطوري خلال الأيام القادمة في إيطاليا.
واستقر محرز بحسب تقارير صحفية جزائرية على الاحتفال بزفافه على البريطانية تايلور ورد، بحضور العديد من نجوم الرياضة بجانب بعض رجال الأعمال والمشاهير حول العالم.
وأكدت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن الاحتفالية ستكون مطلع شهر يوليو المقبل كما أن محرز اختار إقامة هذا الحفل في إحدى الجزر الإيطالية.
اللافت أن محرز أقام بالفعل حفل زفافه على الحسناء البريطانية مرتين من قبل كانت الأولى حين تم إعلان الخطوبة بشكل رسمي في شهر يونيو 2021 في إحدى الجزر اليونانية.
ولم يقم محرز احتفالًا بالزواج في العام التالي بالإمارات بداعي ظروف جائحة كوفيد 19 إلا أن النجم الجزائري احتفل في شهر سبتمبر الماضي في العاصمة البريطانية لندن بزواجه بحضور مصغر لأقاربه وأصدقائه.
وخاض محرز موسمه الأول مع الأهلي السعودي ونجح في قيادة الفريق للتواجد في المركز الثالث بترتيب الدوري المحلي وضمان المشاركة في بطولة النخبة الآسيوية خلال الموسم المقبل.