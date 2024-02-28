فيرستابن: فورمولا 1 تتجاوز الحد بإقامة 24 سباقا في الموسم
قال ماكس فيرستابن، بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ثلاث مرات، اليوم الأربعاء، إن الرياضة "تجاوزت الحد" فيما يتعلق بعدد السباقات خلال العام، مع استعداده لبدء موسم قياسي يتكون من 24 سباقا.
ويبدأ فيرستابن (26 عاما) سائق فريق رد بول الموسم يوم السبت المقبل، وهو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقبه الرابع على التوالي، لكن حتى مع نجاحاته يرى أن زيادة السباقات قد لا يمكن تحملها.
وقال فيرستابن للصحفيين، في حلبة البحرين الدولية: "من ناحيتي قلت من قبل إن ذلك ليس مستداما. أعشق السباقات كثيرا وأتسابق كثيرا حتى بعيدا عن فورمولا 1".
وأضاف: "لكن، إذا بدأ السائقون تقليص مسيرتهم المهنية لأن الأمر مبالغ فيه، فأعتقد أن هذا أمر مؤسف، وأتمنى بالطبع أن نتمكن من إلقاء نظرة على ذلك في المستقبل".
وتزايدت شعبية فورمولا 1 في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى نجاح مسلسل "القيادة من أجل النجاة" الوثائقي الذي تبثه منصة نتفليكس.
واستفادت شركة ليبرتي ميديا، صاحبة الحقوق التجارية للرياضة، من ذلك بإضافة سباقات جديدة في الشرق الأوسط، وعودة بعض السباقات التقليدية في أوروبا، وثلاثة سباقات في أمريكا، مع انضمام ميامي ولاس فيجاس إلى سباق أوستن الموجود منذ فترة طويلة.
وبدأت الفرق اتباع نظام المداورة بين العاملين؛ للوفاء بمتطلبات هذا الجدول الطويل، بينما تقلصت أيام اختبارات ما قبل الموسم هذا العام إلى ثلاثة فقط.