فيرستابن: فورمولا 1 تتجاوز الحد بإقامة 24 سباقا في الموسم

ويبدأ فيرستابن (26 عاما) سائق فريق رد بول الموسم يوم السبت المقبل، وهو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقبه الرابع على التوالي، لكن حتى مع نجاحاته يرى أن زيادة السباقات قد لا يمكن تحملها.

وقال فيرستابن للصحفيين، في حلبة البحرين الدولية: "من ناحيتي قلت من قبل إن ذلك ليس مستداما. أعشق السباقات كثيرا وأتسابق كثيرا حتى بعيدا عن فورمولا 1".

وأضاف: "لكن، إذا بدأ السائقون تقليص مسيرتهم المهنية لأن الأمر مبالغ فيه، فأعتقد أن هذا أمر مؤسف، وأتمنى بالطبع أن نتمكن من إلقاء نظرة على ذلك في المستقبل".