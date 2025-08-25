نصف مليار ريال.. دعم مالي هائل ينعش خزينة نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

تلقى نادي الاتحاد السعودي دعمًا ماليًا هائلًا لحسم صفقة مدوية بعد الخروج المرير من بطولة كأس السوبر السعودي.

ويسعى الاتحاد لحسم صفقة قوية قبل غلق باب الانتقالات في الدوري السعودي خاصة بعد خسارة الفريق أمام النصر في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بنتيجة 1-2.

وكشفت قناة mbc عن تلقي إدارة الاتحاد دعمًا ماليًا بمبلغ نصف مليار ريال سعودي وتحركت بسرعة كبيرة لحسم صفقة برونو فرنانديز.

وأكدت القناة أن المفاوضات توقفت بين الاتحاد وممثلي اللاعب البرتغالي بسبب مغالاة برونو في مطالبه المالية للرحيل للدوري السعودي.

وأشارت إلى أن اللاعب وممثليه أبدوا رغبتهم في الحصول على مبالغ مالية ضخمة وهو ما جعل إدارة الاتحاد تغلق باب التفاوض سريعاً، تجنباً لإهدار الوقت قبل غلق باب الانتقالات.

وكان نادي الهلال قد أبدى رغبته في ضم برونو فرنانديز قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في شهر يونيو الماضي ولكن المفاوضات لم تكتمل وقتها أيضاً.

ودخل نادي النصر في مفاوضات مكثفة مع النجم البرتغالي لتدعيم صفوف الفريق واللعب بجوار مواطنه كريستيانو رونالدو ولكن الصفقة توقفت أيضاً.