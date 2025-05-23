مع أنباء دخول نيوم.. تطور خطير في مفاوضات الهلال وأوسمين

شهدت المفاوضات بين الهلال السعودي والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين تطورًا خطيرًا، بالتزامن مع أنباء عن دخول نادي نيوم حديث العهد بدوري روشن على خط الصفقة.

ويتحرك الهلال بقوة لتعويض رحيل نيمار، فقد بدأ في إجراء محادثات مباشرة مع أوسيمين، في محاولة لحسم الصفقة قبل انطلاق فترة الانتقالات المرتبطة بكأس العالم للأندية.

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اللاعب النيجيري، الذي ينتهي عقده مع نابولي في يونيو 2026، يملك شرطًا جزائيًا يسمح لأي نادٍ غير إيطالي بضمه مقابل 75 مليون يورو، ما يجعل الصفقة متاحة أمام الهلال دون الحاجة لموافقة ناديه الأصلي.

وترى إدارة الهلال أن أوسيمين هو الحل المثالي لقيادة هجوم الفريق، بالنظر إلى سرعته الكبيرة، وقدرته العالية على التسجيل، وتجربته الناجحة في الملاعب الأوروبية، سواء مع نابولي أو في إعارته الحالية إلى غلطة سراي، فقد سجل 36 هدفًا وصنع 8 في 40 مباراة هذا الموسم.

تطور مثير في المفاوضات

التطور المفاجئ جاء من تقارير إعلامية زعمت أن نادي نيوم، الصاعد حديثًا لدوري روشن، دخل على خط المفاوضات مع أوسيمين. هذه الأنباء أثارت حالة من الجدل، خصوصًا مع صمت الهلال تجاهها.

ولكن صحيفة "الشرق الأوسط" نفت هذه الأنباء، وأكدت أن أوسيمين ليس من بين الخيارات المطروحة في قائمة تعاقدات نيوم، ولم يدخل النادي في أي محادثات معه.

وفجرت الصحيفة مفاجأة، فقد أكدت توصل إدارة شركة نادي الهلال إلى اتفاق مبدئي مع أوسيمين على البنود الشخصية، بانتظار إنهاء الاتفاق مع نابولي لشراء عقده بشكل كامل.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الهلال يسعى لحسم الصفقة قبل 1 يونيو، وهو الموعد الرسمي لانطلاق فترة الانتقالات الخاصة بكأس العالم للأندية، ما يمنحه وقتًا كافيًا لقيد اللاعب وتجهيزه للمشاركة في البطولة.

وكشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الهلال استقر بالفعل على دفع الشرط الجزائي لنابولي والبالغ 75 مليون يورو، بعد الاتفاق مع للاعب على الشروط الشخصية.

وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال أيام، وفقًا لتلك التقارير.