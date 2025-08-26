تشيلسي تحدث معه.. برشلونة يحدد سعر فيرمين لوبيز

حددت إدارة نادي برشلونة الإسباني سعر اللاعب فيرمين لوبيز نجم الفريق بعد دخوله دائرة اهتمامات تشيلسي الإنجليزي.

ويرغب برشلونة في الحصول على عائد مناسب لتوفير سيولة مالية لحل أزمات قيد اللاعبين التي تواجه الفريق الكتالوني مؤخراً.

أخبار ذات علاقة قرار حاسم من برشلونة قبل قرعة دوري أبطال أوروبا

وأكد الصحفي ميغيل ريكو أن تشيلسي أبدى اهتماماً كبيراً من أجل ضم فيرمين كما أن إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الإنجليزي تحدث مع لاعب برشلونة مرتين.

وأشار إلى أن تشيلسي أبدى استعداده لدفع مبلغ 50 مليون يورو للحصول على خدمات لاعب برشلونة.

أخبار ذات علاقة برشلونة يضحي بلاعب مهم لحل أزمته المالية

وأوضح الصحفي الإسباني أن مسؤولي برشلونة تواصلوا مع اللاعب من أجل التأكد من حدوث اتصالات مع تشيلسي، ولكن فيرمين تجاهل الرد على اتصالات ناديه.

أخبار ذات علاقة 3 سيناريوهات لإنقاذ صفقات برشلونة من "مصير غامض"

وأكد أن تشيلسي عرض على اللاعب راتباً يبلغ 15 مليون يورو وهو أكثر من ضعف ما يتقاضاه مع برشلونة حيث يحصل على 6 ملايين يورو سنوياً.

وحدد البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة سعر اللاعب للسماح له بالرحيل ويبلغ 70 مليون يورو.

ويبلغ فيرمين لوبيز 22 عاماً ويلعب في مركز الوسط المهاجم، وتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2023 من جانب المدرب السابق تشافي هيرنانديز.

ويرتبط لوبيز بعقد مع برشلونة حتى صيف 2029 وخاض مع الفريق الكتالوني 89 مباراة وسجل 19 هدفاً وقدم 11 تمريرة حاسمة.