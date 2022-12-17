بعد مرض بالقلب.. الحياة تبتسم لمارتشينياك وتمنحه إدارة نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين

سيكون سيمون مارتشينياك أول حكم من بولندا يدير نهائي كأس العالم عندما تواجه فرنسا منافستها الأرجنتين غدا الأحد، وهو حلم تحقق للبولندي الذي اضطر للتخلي عن مهامه قبل نحو عام بسبب مرض في القلب.

وكان الحكم البالغ من العمر 41 عاما، والذي أصبح حكما دوليا ضمن حكام الاتحاد الدولي (الفيفا) عام 2011، جاهزا لإدارة بطولة أوروبا العام الماضي قبل أن يتم تشخيص إصابته على أنها تسارع في ضربات القلب.