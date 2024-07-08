أدلت دالما مارداونا، ابنة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية دييغو مارادونا باعترافات جديدة حول حياة والدها النجم الذي رحل عن الدنيا في نوفمبر 2020 بعد متاعب صحية ومعاناة من عدة أمراض.

وقالت دالما ابنة مارادونا الكبرى من صديقته كلوديا فيلافاني، إنها تواصلت مع شخص كان قريبًا من والدها للحصول على مزيد من المعلومات حول حياته وسنواته الأخيرة.

وظهرت دالما، التي تبلغ من العمر 37 عامًا وتعمل ممثلة سينمائية وتلفزيونية في بث مباشر على الإنترنت ضمن برنامج بعنوان "أنخيل ريسبوندس" (Ángel Responds) أنها ذهبت لمقابلة شخص كان من المقربين من مارداونا لمعرفة حقائق جديدة عن والدها الذي توفي في 25 نوفمبر 2020.

وقالت دالما: "لقد حصلت على أشياء ومعلومات خاصة جدًا، لم يكن من الممكن أن أعرفها أبدًا، لقد كانت خاصة للغاية ولا يمكن العثور عليها في أي مكان".

وتابعت الابنة الكبرى للنجم الأرجنتيني وأسطورة نادي نابولي الإيطالي: "الحصول على تلك المعلومات السرية والخاصة جدًا كان أمرًا جميلًا، كنت أؤمن دائمًا بهذه الأشياء، وأصبحت فعلًا أشعر بالراحة بعدما تلقيت تلك المعلومات عن والدي، وفق ما كشفته لأنخيل دي بريتو مقدمة برنامج "أنخيل ريسبوندس".

وكان دييغو مارادونا ارتبط بعلاقة مع خطيبته كلوديا فيلافيني في 7 نوفمبر 1984 في بوينس آيرس، وأنجبا ابنتين وهما دلما نيريا في 2 أبريل 1987 وجيانينا دينوراه في 16 مايو 1989.

وفي بداية العام الحالي، أطلقت دالما مارادونا فيلمًا وثائقيًا وهو بوصفه السيرة الذاتية لوالدها دييغو أرماندو مارادونا بعنوان "ابنة الله" ‏"The Daughter of God"، الذي أصبح متوفرًا للمشاهدة على المنصات المتخصصة في 29 فبراير 2024.

يشار إلى أن وفاة مارادونا لا تزال تثير كثيرًا من الجدل والشكوك والاتهامات من قبل أفراد عائلته حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة وذلك في ضوء تداول أخبار عن أخطاء طبية فادحة ومتعمدة أدت إلى وفاة الأسطورة عن عمر 60 عامًا وذلك في نوفمر 2020.