دخل نادي الترجي، بطل الدوري التونسي، في مفاوضات مع المهاجم السنغالي لنادي الزمالك المصري إبراهيما نداي؛ بهدف التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى الترجي التونسي إلى تعزيز صفوفه بلاعبين جدد، خاصة في خط الهجوم، وذلك في ضوء الأزمة التي فجرها المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز عندما رفض العودة إلى تونس للانطلاق في التدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وأكدت مصادر قريبة من الترجي أن وكلاء لاعبين عرضوا على إدارة النادي التعاقد مع السنغالي نداي، الذي ستكون عملية ضمه سهلة باعتبار أن ناديه الزمالك وضعه خارج حساباته للموسم المقبل، ولم يفعّل بند خيار التمديد الوارد في عقده مع فريق القلعة البيضاء، الذي انتهي في يونيو 2024.

ولم يظهر إبراهيما نداي في تدريبات الزمالك في الفترة الحالية؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته، في حين أشارت مصادر قريبة من اللاعب إلى أن وكيل أعماله سيعقد جلسة مع مسؤولي النادي للوصول إلى حل بشأن أزمة رواتبه المتأخرة، والتي تصل إلى 700 ألف دولار تقريباً.

ووفقا لمصدر قريب من الترجي التونسي، فإن التعاقد مع نداي (26 عاما) سيكون بالفعل خيارا مطروحا، بل مطلوبا من قبل المدرب البرتغالي للترجي ميغيل كاردوزو، لكن ذلك سيظل رهين مستجدات أزمة المهاجم البرازيلي رودريغيز.

وأرسل الترجي التونسي تنبيها للاعبه البرازيلي لدعوته إلى الالتحاق بالتدريبات، لكن اللاعب لم يرد على رسالة ناديه، في حين أكدت مصادر موثوقة أن رودريغو رودريغيز قرر مغادرة الفريق الأحمر والأصفر وخوض تجربة في الدوري البرازيلي.

وبمجرد انتهاء الموسم وعودة اللاعب إلى بلاده لقضاء فترة الإجازة، تفاجأ مسؤولو الترجي بتأخر رودريغيز في العودة، بينما تضاربت الأنباء حول اتفاقه مع نادٍ برازيلي للانضمام إليه بعد فك الارتباط مع الفريق الأحمر والأصفر.

وخلال الأسابيع الأولى لانطلاق فترة الانتقالات الصيفية، تعاقد الترجي مع 3 لاعبين، هم: حارس المرمى البشير بن سعيد، والمدافع أيمن بن محمد، والمهاجم يوسف العبدلي.