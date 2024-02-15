آراء مثيرة من النقاد والجماهير حول الكارت الأزرق (فيديو إرم)

آراء النقاد والجماهير

وعبر العديد من النقاد والمشجعين عن آرائهم في إمكانية استخدام الكارت الأزرق في مباريات كرة القدم".

وقال أحد المشجعين: "الحكم يضطر يعطي الكارت الأزرق أفضل من أن يضطر يعطي الكارت الأحمر، الكارت الأزرق قد يكون حل وسط، الفكرة حلوة ولطيفة، وعقابية أفضل من الكارت الأحمر".

وأضاف ثان: "أشوف أنها غير مناسبة، مثلا في مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم 2022، الحكم لجأ لكروت صفراء كثيرة فما بالك لو كان يوجد الكارت الأزرق، الكارت الأزرق لو تم استخدامه سيعطي الأفضل للطرف الثاني، أرى أنها غير مناسبة".

وقال ثالث: "هي خطوة ممكن تفرض عقوبات على اللاعبين أو تعطيهم مجال لتكرار نفس الأخطاء في الملعب، وممكن يسبب حالة توتر نفسي للاعب، بحيث لا يعود بنفس المستوى والتركيز الذهني، الاستمرار مع النظام القديم بمارتين أصفر ثم أحمر أفضل".

وعلق رابع: "خطوة جديدة وحلوة، تطور وتغيير في كرة القدم".

وقال الصحفي الرياضي خالد خطاطبة: "أعتقد أن الكارت الأزرق سيلعب دورا كبيرا في قتل المتعة، لا يوجد له داع، الكارت الأصفر والأحمر أفضل، كرة القدم لها خصوصيتها".

وأضاف: "أعتقد أنه لن يكون مجديا، ولن يؤدي الغرض، سلوكيات اللاعب في الملعب لها التنبيه والكارت الأصفر والأحمر، لكن الكارت الأزرق قد لا يضيف نهائيا، بل قد يؤدي لقتل روح المنافسة والتحدي في الملعب، ويؤثر على اللاعبين".