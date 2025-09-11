حسم مصير لابورت مع النصر السعودي

كتب – نور الدين ميفراني

يجد المدافع الإسباني إيمريك لابورت، نجم النصر السعودي، نفسه في وضع معقد بعد فشل انتقاله لفريق أتلتيك بلباو في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يتمكن أتلتيك بلباو من توفير مبلغ 25 مليون يورو راتب اللاعب ولم يتمكن من تسجيل الصفقة في موعدها، ليكون المدافع ذو الأصول الفرنسية أمام خيار العودة للنصر السعودي واللعب في صفوفه حتى فترة الانتقالات الشتوية على الأقل.

وينتظر أتلتيك بلباو قرار محكمة التحكيم الرياضي بعد الطعن في قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدم تسجيل الصفقة، لكن لابورت سيكون مضطرا حاليا للتعايش مع وضع معقد.

ورفض اللاعب عروضا من أندية تركية ويونانية خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية وأصر على الرحيل نحو أتلتيك بلباو وسيضطر لدفع الثمن.

وقام فريق النصر السعودي بتسجيل كل المحترفين المتاحين في قائمته المحلية، والذين سيشاركون في المسابقات السعودية ولن يتبقى أمام المدافع الإسباني سوى المشاركة برفقة "العالمي" في مباريات دوري أبطال آسيا 2.

وتبقى المنافسة القارية الأمل الوحيد للاعب لكسب بعض الدقائق والحفاظ على مستواه، لكونه يطمح في إقناع مدرب المنتخب الإسباني بدعوته مجددًا بعد غياب لمدة تقارب العام نتيجة الإصابات وتراجع مستواه.

من جانبه، أبدى لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، قلقه من الوضع النفسي الذي يعيشه لابورت بسبب غموض مستقبله، مؤكدًا في تصريحات لإذاعة SER الإسبانية: "تحدثت مع اللاعب، وأشعر بأنه غير سعيد حاليًّا. هو لاعب مهم جدًّا للمنتخب الإسباني، وقدم مستويات رائعة مع النصر، بل كان أفضل مدافع في يورو 2024، وأتمنى أن يستعيد استقراره سريعًا وأريده أن يستمر باللعب في أعلى المستويات".

إيمريك لابورت انضم إلى النصر في صيف 2023؛ قادمًا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي مثّله على مدار 5 سنواتٍ كاملة.

ومنذ الانضمام لـ"العالمي"، لعب المدافع الإسباني المخضرم 69 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات؛ مسجلًا خلالها 9 أهداف، وصانعًا تمريرة حاسمة وحيدة.