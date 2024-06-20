راتكليف: هدفي أن يكون مانشستر يونايتد مثل ريال مدريد.. وضم مبابي لن يفيدنا
كشف المالك الجديد لمانشستر يونايتد الإنجليزي، جيم راتكليف، سبب عدم تقدمه للمنافسة على ضم كيليان مبابي، بعدما أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان وأصبح لاعبا حرا، قبل أن يوقع رسميا لريال مدريد الإسباني.
وكان رجل الأعمال البالغ 71 عاما، استحوذ على 25% من أسهم يونايتد، مقابل نحو 1.3 مليار دولار أمريكي، كما سيستثمر 238 مليونا إضافية لتطوير البنى التحتية للنادي.
وقال راتكليف عن استعداده لدفع مبالغ ضخمة من أجل لاعب مثل مبابي، في تصريحات لقناة "بلومبرغ": "لا أعتقد أن الحل هو شراء لاعب مثل كيليان، لاعب واحد لن يحل مشكلة مانشستر يونايتد".
وأضاف: "أول شيء يجب فعله هو بناء فريق متوازن وإحراز تقدم في الفريق، ثم ربما ينتهي بك الأمر بلاعب أو لاعبين مثل مبابي، لكن هذا ليس هو الحل في الفترة الحالية".
وتابع: "هناك مجال للتحسن في كل مكان بنادي مانشستر يونايتد، وسوف نقوم بتحسين كل شيء،. نريد التنافس على ألقاب الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا كل عام، نريد أن نكون حيث يوجد ريال مدريد اليوم، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت".
وأوضح: "صافي إنفاق مانشستر يونايتد منذ رحيل السير أليكس فيرغسون وديفيد جيل هو 1.1 مليار جنيه إسترليني، بينما صافي إنفاق ريال مدريد بلغ 200 مليون جنيه إسترليني، انظروا إليهم الآن لديهم 6 أو 7 لاعبين بقيمة تزيد على 100 مليون جنيه إسترليني، يونايتد ليس لديه أي شيء، وقد صنعوا البرنابيو الجديد".
ومن المقرر أن يستهل مانشستر يونايتد موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 بمباراة على أرضه أمام فولهام، يوم 16 أغسطس 2024، ساعياً لتحقيق بداية جيدة لمحو إخفاقات الموسم السابق.
فريق إريك تين هاغ يواجه غريمه ليفربول في مباراته الثالثة يوم 31 أغسطس على ملعب أولد ترافورد، ويواجه مانشستر سيتي يوم 14 ديسمبر على ملعب الاتحاد.
ويختتم مشواره في الموسم ضد أستون فيلا في أولد ترافورد.
وكان مان يونايتد أنهى موسم 2023-2024 في المركز الثامن برصيد 60 نقطة، ولكنه تأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي 2025 نتيجة فوزه على مانشستر سيتي في نهائي كأس إنجلترا.