راتكليف: هدفي أن يكون مانشستر يونايتد مثل ريال مدريد.. وضم مبابي لن يفيدنا

كشف المالك الجديد لمانشستر يونايتد الإنجليزي، جيم راتكليف، سبب عدم تقدمه للمنافسة على ضم كيليان مبابي، بعدما أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان وأصبح لاعبا حرا، قبل أن يوقع رسميا لريال مدريد الإسباني.

وكان رجل الأعمال البالغ 71 عاما، استحوذ على 25% من أسهم يونايتد، مقابل نحو 1.3 مليار دولار أمريكي، كما سيستثمر 238 مليونا إضافية لتطوير البنى التحتية للنادي.

وقال راتكليف عن استعداده لدفع مبالغ ضخمة من أجل لاعب مثل مبابي، في تصريحات لقناة "بلومبرغ": "لا أعتقد أن الحل هو شراء لاعب مثل كيليان، لاعب واحد لن يحل مشكلة مانشستر يونايتد".

وأضاف: "أول شيء يجب فعله هو بناء فريق متوازن وإحراز تقدم في الفريق، ثم ربما ينتهي بك الأمر بلاعب أو لاعبين مثل مبابي، لكن هذا ليس هو الحل في الفترة الحالية".