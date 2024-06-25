ديشامب يصدم غريزمان قبل مباراة فرنسا وبولندا

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تقريرًا قالت فيه إن ديدييه ديشامب يفكر في إبقاء غريزمان على دكة البدلاء في المباراة القادمة أمام بولندا، بسبب مستواه.

وأوضحت: " بعد الأداء المخيب الذي قدمه غريزمان في المباراة السابقة، وفشله في تسجيل الأهداف على الرغم من وجود فرص واضحة للتهديف، قرر ديشامب إبقاء غريزمان بجواره على دكة البدلاء".

وأضافت: "قرار ديشامب بإبقاء غريزمان على مقاعد البدلاء، أصاب اللاعب بصدمة شديدة".