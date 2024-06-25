ديشامب يصدم غريزمان قبل مباراة فرنسا وبولندا
كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن وقوع خلاف، بين ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، ولاعبه أنطوان غريزمان، على هامش معسكر الفريق من أجل بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".
ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تقريرًا قالت فيه إن ديدييه ديشامب يفكر في إبقاء غريزمان على دكة البدلاء في المباراة القادمة أمام بولندا، بسبب مستواه.
وأوضحت: " بعد الأداء المخيب الذي قدمه غريزمان في المباراة السابقة، وفشله في تسجيل الأهداف على الرغم من وجود فرص واضحة للتهديف، قرر ديشامب إبقاء غريزمان بجواره على دكة البدلاء".
وأضافت: "قرار ديشامب بإبقاء غريزمان على مقاعد البدلاء، أصاب اللاعب بصدمة شديدة".
ولم تسجل فرنسا أي هدف في البطولة، وضمنت الفوز على النمسا بهدف عكسي سجله أحد لاعبي النمسا.
وقد تتوقف آمال الفريق في انتزاع صدارة المجموعة الرابعة من هولندا ليس فقط على الفوز على بولندا، ولكن أيضا على عدد الأهداف التي سيسجلها الفريق.
وتملك فرنسا وهولندا أربع نقاط لكل منهما وتتقدم هولندا بفارق الأهداف المسجلة.