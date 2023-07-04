فيرمينو يوقع عقود انضمامه للأهلي السعودي لمدة 3 مواسم

كشفت صحيفة "الرياضية"، اليوم الثلاثاء، أن البرازيلي روبرتو فيرمينو أصبح لاعبا للأهلي السعودي بشكل رسمي.

وقالت الصحيفة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن "فيرمينو وقع اليوم في دبي عقد انتقاله بشكل رسمي لتمثيل النادي الأهلي لمدة 3 أعوام مقبلة".

واجتاز النجم البرايلي الفحوص الطبية، مساء أمس، ليوقع العقود بشكل رسمي اليوم.

وانتهى عقد فيرمينو مع ليفربول بنهاية الموسم المنصرم وبات لاعبا حرا.