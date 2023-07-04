فيرمينو يوقع عقود انضمامه للأهلي السعودي لمدة 3 مواسم
كشفت صحيفة "الرياضية"، اليوم الثلاثاء، أن البرازيلي روبرتو فيرمينو أصبح لاعبا للأهلي السعودي بشكل رسمي.
وقالت الصحيفة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن "فيرمينو وقع اليوم في دبي عقد انتقاله بشكل رسمي لتمثيل النادي الأهلي لمدة 3 أعوام مقبلة".
واجتاز النجم البرايلي الفحوص الطبية، مساء أمس، ليوقع العقود بشكل رسمي اليوم.
وانتهى عقد فيرمينو مع ليفربول بنهاية الموسم المنصرم وبات لاعبا حرا.
وينتظر أن يعلن الأهلي عن الصفقة رسميا خلال الساعات المقبلة، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسيكون فيرمينو ثاني لاعب من الدوري الإنجليزي ينضم للأهلي بعد إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.
ولعب فيرمينو لمدة 8 سنوات مع ليفربول بعد الانضمام من هوفنهايم وخلالها خاض 361 مباراة وسجل 110 أهداف وصنع 79.
وتوج اللاعب البرازيلي بـ7 ألقاب برفقة ليفربول وهي دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.