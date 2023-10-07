قائمة المنتخب السعودي لوديتي نيجيريا ومالي

ضم روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، 31 لاعبا لمواجهة نيجيريا ومالي وديا في البرتغال، الشهر الجاري؛ استعدادا لكأس آسيا.

ويواجه المنتخب السعودي منافسه نيجيريا يوم 13 أكتوبر تشرين الأول، قبل أربعة أيام من مواجهة مالي.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان، إن المنتخب سيخوض معسكرا إعداديا في البرتغال ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الاستعداد لكأس آسيا 2023، المقامة في قطر مطلع العام المقبل.

وتلعب السعودية في المجموعة السادسة للبطولة القارية، إلى جانب قيرغيزستان وعُمان وتايلاند.

واستعان الإيطالي مانشيني بعناصر الخبرة مثل المهاجم سالم الدوسري ولاعب الوسط محمد كنو والحارس محمد العويس، بالإضافة لعودة لاعب الوسط عبد الإله المالكي، في تشكيلة ضمت 31 لاعبا.