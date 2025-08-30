نجم الأهلي المصري وهداف الإفريقي على رأس قائمة تونس لتصفيات كأس العالم

أعلن سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس الأول عن قائمة من 26 لاعبا للإعداد لمباراتي الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026 الأسبوع المقبل.

ويدخل المنتخب التونسي بداية من الغد الأحد في معسكر إعدادي يستمر حتى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وذلك تحسبا لملاقاة ليبيريا في ملعب رادس يوم 4 سبتمبر ثم غينيا الاستوائية يوم 8 من الشهر ذاته في تصفيات المونديال.

وضمت قائمة منتخب نسور قرطاج لأول مرة لاعب سبورتنغ براغا البرتغالي إسماعيل الغربي، أحد النجوم الذين لعبوا لمنتخب إسبانيا (دون 19 عاما) فضلا عن سيباستيان تونكتي لاعب وسط هامربي السويدي.

وفي مقابل توجيه الدعوة لنجم الأهلي المصري محمد علي بن رمضان لتعزيز صفوف المنتخب في مباراتيه المقبلتين، قرر سامي الطرابلسي الاستغناء عن سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك المصري الذي تشهد علاقته بفريقه ومدربه توترا في الأسابيع الماضية.

وبجانب بن رمضان، سيكون هداف النادي الإفريقي فراس شواط ضمن قائمة اللاعبين الذين يواجهون ليبيريا وغينيا الاستوائية لحسم بطاقة التأهل لمونديال 2026.

وقال سامي الطرابلسي إن اختيار اللاعبين لتشكيلة المنتخب يرتكز على مدى نشاطهم ومشاركتهم مع أنديتهم، وأضاف أن انضمام إسماعيل الغربي للتشكيلة يعد "تعزيزا مهما للمنتخب بلاعب ممتاز يمكنه تقديم الإضافة" وفق تقديره.

وفي ما يلي قائمة منتخب تونس في التوقف الدولي المقبل:

حراسة المرمى: أيمن دحمان والبشير بن سعيد ونورالدين الفرحاتي.

مدافعون: ياسين مرياح ومنتصر الطالبي وعلاء غرام وديلان برون و يان فاليري ومعتز النفاتي وعلي العابدي ومرتضى بن وناس ومحمد أمين بن حميدة.

لاعبو الوسط: فرجاني ساسي وحنبعل المجبري وعيسى العيدوني ومحمد الحاج محمود وفراس بالعربي وإسماعيل الغربي ومحمد بن رمضان.

مهاجمون: إلياس العاشوري وفراس شواط وحازم المستوري ونعيم السليتي وعمر العيوني وسيباستيان تونكتي وإلياس سعد.

وتتصدر تونس المجموعة الثامنة برصيد 16 نقطة متقدمة على نامبيا بأربع نقاط بينما يحل منتخب ليبيريا ثالثا بعشر نقاط ثم غينيا الاستوائية بمجموع سبع نقاط وتأتي مالاوي في المركز الخامس بست نقاط وتتذيل ساو تومي وبرينسيب الترتيب من دون نقاط.

وتتأهل 9 منتخبات ويراهن منتخب آخر على مقعد عاشر عن قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.