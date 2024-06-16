بعد ثلاثية إسبانيا.. داليتش يعتذر لجمهور كرواتيا
اعتذر المدرب زلاتكو داليتش لعشرات الآلاف من المشجعين الكروات الذين احتشدوا في الملعب الأولمبي في برلين، اليوم السبت، بعد خسارة فريقه 3-صفر أمام إسبانيا في مباراته الافتتاحية ببطولة أوروبا 2024.
وقال داليتش (57 عاما)، والذي قاد الفريق إلى نهائي كأس العالم 2018 وقبل النهائي أيضا بعد أربع سنوات أخرى، في مؤتمر صحفي: "كانت الأجواء رائعة".
وأضاف: "أعتذر عن هذا العرض السيئ اليوم. لم نلعب بالشراسة المطلوبة".
ولم تكن كرواتيا، التي تسعى جاهدة لتكرار نجاحها في كأس العالم في السنوات الأخيرة ببطولة أوروبا إذ لم يسبق لها الفوز بأي مباراة في مراحل خروج المغلوب، قادرة على مجاراة اللعب الهجومي الذكي لإسبانيا لتضرب الفوضى صفوف المدرب داليتش بعد حوالي نصف ساعة.
وعانى لاعبو كرواتيا لإيقاف خطورة هجمات إسبانيا في الشوط الأول، إذ سجلت بطلة 2008 و2012 ثلاثة أهداف.
وتفوق عدد المشجعين الكروات على جماهير إسبانيا في الملعب الأولمبي بنسبة 10 إلى واحد على الأقل، لكن الإسبان هم من أخذوا زمام المبادرة منذ البداية من خلال اللعب بالضغط العالي.
وبالنظر إلى المباريات المتبقية، قال داليتش إنه أخرج لوكا مودريتش من الملعب في الشوط الثاني لمنح القائد (38 عاما) فرصة للراحة.