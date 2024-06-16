بعد ثلاثية إسبانيا.. داليتش يعتذر لجمهور كرواتيا

اعتذر المدرب زلاتكو داليتش لعشرات الآلاف من المشجعين الكروات الذين احتشدوا في الملعب الأولمبي في برلين، اليوم السبت، بعد خسارة فريقه 3-صفر أمام إسبانيا في مباراته الافتتاحية ببطولة أوروبا 2024.

وقال داليتش (57 عاما)، والذي قاد الفريق إلى نهائي كأس العالم 2018 وقبل النهائي أيضا بعد أربع سنوات أخرى، في مؤتمر صحفي: "كانت الأجواء رائعة".

وأضاف: "أعتذر عن هذا العرض السيئ اليوم. لم نلعب بالشراسة المطلوبة".