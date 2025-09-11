فابرزيو رومانو: النصر السعودي خسر نجم ليفربول بسبب "تقليص الميزانية"

فجر فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، مفاجأة قوية بشأن فشل انتقال أحد أبرز اللاعبين المحترفين إلى صفوف النصر السعودي في الميركاتو الصيفي.

وكانت إدارة النصر دخلت في مفاوضات للتعاقد مع أكثر من لاعب عالمي في الميركاتو الأخير، حتى أغلق الباب بضم كل من إينيغو مارتينيز قادما من برشلونة، وكينغسلي كومان قادما من بايرن ميونخ، وجواو فيليكس قادما من تشيلسي، ومع ذلك كانت تسعى الإدارة لضم لاعب آخر.

وبحسب ما ذكره رومانو عبر حسابه على منصة "يوتيوب"، فإن إدارة نادي النصر الرياضية كان تتفاوض مع البرازيلي لويس دياز، جناح ليفربول السابق، منذ شهري إبريل ومارس الماضيين، من أجل التعاقد معه، وكان تفاوض قبلها مع العديد من الأجنحة مثل ميتوما ورافائيل لياو، ولكن المفاوضات لم تتم.

وأضاف: "النصر كان قريبًا من شراء عقد دياز من ليفربول، ولكن الإدارة تغيرت، وتولى أشخاص جدد المسؤولية، مع سيماو كوتينيو وسيميدو المديرين الجدد، وقرروا ضم دياز، ولكن الميزانية كانت مختلفة تمامًا وتم تقليصها لذلك فكروا في عدم إهدارها على لاعب واحد وتوجهوا لخيارات أخرى".

وتابع: "النصر استثمر وقتها في لاعبين مختلفين مثل جواو فيليكس وإينيغو مارتينيز لتغطية مواقع مختلفة، ولكن لويس دياز كان هدفًا رئيسيًا، وأعتقد أنه إذا كانت الإدارة السابقة للنصر مستمرة، فربما كانوا بذلوا قصارى جهدهم في نهاية مايو أو بداية يونيو للحصول على خدماته، وربما لم ينضم لويس دياز إلى بايرن".

يستعد فريق النصر بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لمواجهة الخلود، مساء الأحد المقبل، بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، حيث يسعى "العالمي" لمواصلة الانتصارات بعد الفوز بالجولة الأولى على التعاون بخماسية دون رد.