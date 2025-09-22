مفاجأة.. نواف بن سعد لا يمكنه إقالة إنزاغي (فيديو)

وجهت تقارير إعلامية صدمة لجماهير نادي الهلال السعودي في ظل المطالبات القوية التي صدرت مؤخرا بضرورة إقالة الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، في ظل تراجع مستوى وأداء اللاعبين تحت قيادته.

وأثار التعادل الأخير بين الهلال ونظيره الأهلي، في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ردود فعل غاضبة ضد إنزاغي، خاصة أن الفريق الهلالي كان متقدما في النتيجة بثلاثية قبل أن يدرك "الراقي" التعادل في الشوط الثاني، بسبب ما وصفه النقاد الرياضيون بأخطاء في التشكيلة يتحملها المدرب الإيطالي.

وأقر مدرب الهلال بأنه يشعر بمرارة كبيرة بعد الفشل في تحقيق الفوز على الأهلي رغم تقدمه 3-0، مشيراً إلى أن "الزعيم" فقد السيطرة في كلاسيكو دوري روشن السعودي بعد استقبال الهدف الأول.

ويحتل الهلال المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين بعد مرور 3 جولات برصيد 5 نقاط.

وقال الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان في تصريحات تلفزيونية: "الأندية حاليا تحولت لشركات رياضية رابحة بالتالي الأمير نواف بن سعد، رئيس الهلال، لا يستطيع إقالة إنزاغي؛ لأن هناك قرارا يجب اتخاذه بالأغلبية، وليس قرار شخص واحد، التصويب يجب أن يكون بالأغلبية، وأبرئ ساحة الأمير نواف بن سعد من هذا الأمر".

وأضاف: "ألوم الإدارة السابقة بقيادة فهد بن نافل على ما يحدث حاليا، وهو كان يعلم أنه في نهاية الموسم سيرحل، وكان عليه أن ينتظر ويمنح حرية للإدارة بعده لكي تختار المدرب الأنسب لقيادة الفريق".