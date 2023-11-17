بيلينغهام يتوج بجائزة الفتى الذهبي
توج الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد بجائزة الفتى الذهبي، المُقدمة من صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية.
وتُمنح جائزة الفتى الذهبي لأبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم تحت 21 عاماً.
وفاز بيلينغهام (20 عاماً) بالجائزة بعد حصوله على 485 نقطة من أصل 500 كحد أقصى، أي 97% من الأصوات.
وتعتبر هذه هي نفس النسبة التي حصل عليها الفرنسي كيليان مبابي عندما تم اختياره لنيل جائزة "الفتى الذهبي" في 2017، ولكن في نسخته كان هناك 30 صحفياً شاركوا في التصويت، بينما بلغ عددهم في هذه النسخة 50.
يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما تعرض لإصابة بخلع في الكتف الأيسر في مباراة فريقه ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، ولكنه أكمل المباراة بشكل طبيعي.
وغاب بيلينغهام عن مباراة فريقه ريال مدريد ضد سبورتنغ براغا في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقاء فالنسيا في الدوري الإسباني قبل فترة التوقف الدولي.
وسجل بيلينغهام 13 هدفا خلال 14 مباراة شارك فيها منذ انضمامه للفريق الإسباني في بداية الموسم الحالي.
وانتقل النجم الإنجليزي إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 103 ملايين يورو.