بيلينغهام يتوج بجائزة الفتى الذهبي

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما تعرض لإصابة بخلع في الكتف الأيسر في مباراة فريقه ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، ولكنه أكمل المباراة بشكل طبيعي.

وغاب بيلينغهام عن مباراة فريقه ريال مدريد ضد سبورتنغ براغا في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقاء فالنسيا في الدوري الإسباني قبل فترة التوقف الدولي.

وسجل بيلينغهام 13 هدفا خلال 14 مباراة شارك فيها منذ انضمامه للفريق الإسباني في بداية الموسم الحالي.

وانتقل النجم الإنجليزي إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 103 ملايين يورو.