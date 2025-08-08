الزمالك يبدأ مشوار الدوري المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا (فيديو)

حقق نادي الزمالك أول ثلاث نقاط في مشواره لاستعادة لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

شهدت المباراة الظهور الأول للثلاثي الجديد الذي انضم إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهم شيكو بانزا وآدم كايد وعبد الحميد معالي.

وشارك شيكو بانزا أساسيًا منذ صافرة البداية، بينما دخل آدم كايد وعبد الحميد معالي أرضية الملعب بداية من الدقيقة 66.

وظهر شيكو بانزا بمستوى أقل من المتوقع، في حين قدّم آدم كايد ومعالي أداءً جيدًا، وساهما في صناعة الهدف الأول الذي فتح الباب أمام الفوز.

أحداث المباراة

انطلقت المباراة بتبادل هجمات بين الفريقين، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، دون أن يتمكن أي من الفريقين من افتتاح التسجيل، رغم المحاولات من الجانبين.

وفي الدقيقة 84، تمكن ناصر ماهر لاعب الزمالك من تسجيل الهدف الأول في المباراة، ليفض الاشتباك بين الفريقين.

جاء الهدف بعد تلقّي ماهر كرة سحرية من آدم كايد، وراوغ مدافع سيراميكا كليوباترا، قبل أن يسدد بقوة في شباك حارس المرمى محمد بسام.

ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 98 عن طريق محمد شحاتة، الذي سجل هدفًا رائعًا بتسديدة قوية من منتصف الملعب، مستغلًا خروج حارس مرمى سيراميكا كليوباترا من منطقة الجزاء.