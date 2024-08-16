تصدر نادي الاتحاد السعودي قائمة الأندية العربية الأكثر إنفاقا على التعاقدات الجديدة في الميركاتو الصيفي الحالي وذلك بضمه النجم الفرنسي موسى ديابي قادما من أستون فيلا الإنجليزي في صفقة انتقال هي الأعلى قيمة في الملاعب العربية قبل انطلاق موسم 2024 ـ 2025.

وتعاقد نادي الاتحاد مع موسي ديابي (25 عاما) في 24 يوليو الماضي في صفقة كبرى للنادي الذي يتطلع للعودة إلى واجهة الألقاب المحلية والمراهنة على استعادة مكانته قاريا.

ورغم أن الاتحاد لم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، إلا أن مصادر قريبة من النادي قالت إن الاتحاد سيدفع ما يقارب 60 مليون يورو لأستون فيلا، في حين سيحصل موسى ديابي على 10 مليون يورو سنويًّا، خلال مدة عقده مع الاتحاد.

ولم يكن ديابي هو الصفقة الوحيدة للاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الجارية، لكنه قطعا هو أغلى لاعب في الميركاتو الصيفي للأندية السعودية.

وتعاقد الاتحاد قبل ذلك مع المهاجم صالح الشهري (650 ألف يورو) ولاعب الوسط الجزائري حسام عوار (10 مليون يورو) والمدافع معاذ فقيهي (650 ألف يورو).

وبلغت قيمة إنفاق نادي الاتحاد على تعاقداته الصيفية ما يزيد عن 87 مليون يورو، متقدما على نادي القادسية، الوافد الجديد على دوري المحترفين والذي ضم بدوره لاعبين لهم وزنهم في الكرة العالمية.

ناتشو وأوباميانغ في القادسية

وضم نادي القادسية الدولي الغابوني بيير أوباميانغ الذي سيتقاضة نحو 10 ملايين يورو سنويا، فيما سيحصل الدولي الإسباني ناتشو، لاعب ريال مدريد السابق على 7 ملايين يورو سنويا بعد تعاقده مع النادي لمدة عامين.

وضم نادي القادسية اللاعب الأرجنتيني إيزيكيل فيرنانديز من بوكا جونيور مقابل ما يقارب 19 مليون يورو والمهاجم المكسيكي جوليان كينونيس بصفقة قدرت بنحو 14 مليون يورو فضلا عن الأوروغواياني ناهيتان نانديز في صفقة انتقال حر مقابل 5 ملايين يورو.

ونافس نادي القادسية، مواطنه الاتحاد بقوة في أعلى قائمة الأندية العربية الأكثر إنفاقا على التعاقدات.

أخبار ذات علاقة قائمة أكثر الأندية العربية تعاقدا مع لاعبين جدد في ميركاتو الصيف

يوسف بلايلي اللاعب الأغلى في تونس

ومقابل المبالغ المرتفعة جدا لتعاقدات الأندية السعودية، تبدو الفوارق شاسعة عندما نلقي نظرة على سوق الانتقالات في الدوري الجزائري أو الدوري التونسي.

وفرض شباب بلوزداد الجزائري سيطرته على الميركاتو الصيفي في الدوري الجزائري على مستوى العدد، عندما ضم 11 لاعبا جديدا.

وضم بلوزداد كلا من أمين محيوص وخانيسا مايو، ومصطفى زغبة وهادي شعبة وعرفات دومبيا وجاك أمبي وبدر الدين سوياد وأسامة ديباش ومحمد بالخادم وأيمن بوقرة وأيمن رحماني ليتصدر قائمة الأندية الجزائرية من حيث عدد الوافدين الجدد.

ولكن مقابل ذلك سيكون الجنوب إفريقي خانيسا مايو اللاعب الأغلى في بلوزداد بما يقارب 1,5 مليون يورو متقدما على محيوص وجاك امبي بمليون يورو لكل منهما، وصولا إلى الهادي شعبة الذي لم تتجاوز كلفة ضمه 175 ألف يورو.

وفي الدوري التونسي، احتل الترجي التونسي الصدارة في الأندية الأكثر إنفاقا بما يقارب 8 ملايين يورو، فيما يتصدر الجزائري يوسف بلايلي قائمة أغلى لاعبي الدوري التونسي.

وتكلفت صفقة ضم لاعب مولودية الجزائر السابق ما يقارب 2 مليون يورو لمدة عامين، يليه حارس منتخب تونس البشير بن سعيد (1,2 مليون يورو) ثم الجناح الجنوب إفريقي الياس موكوانا (800 ألف يورو) ولاري العزوني ويوسف العبدلي بما يقارب 500 ألف يورو لكل منهما.

وبيدو الترجي، حامل لقب الدوري التونسي لموسم 2023ـ 2024، ملاحقا من قبل غريمه التقليدي النادي الإفريقي الذي كان الفريق التونسي الأكثر تعاقدا مع لاعبين جدد لكن بإجمالي إنفاق أقل من الترجي التونسي.

وأنفق النادي الإفريقي ما يزيد عن 4 ملايين يورو على تعاقداته الجديدة، فيما يتصدر نجم الملعب التونسي حمزة الخضراوي قائمة أغلى التعاقدات في الإفريقي بما يقارب 650 ألف يورو في عقد لمدة 3 سنوات، يليه زميله السابق حمزة بن عبدة بما يناهز 500 ألف يورو.

وينطلق الدوري التونسي مبدئيا يوم 27 أغسطس الجاري عندما يلاقي الترجي بطل الموسم الماضي اتحاد تطاوين بينما يلعب النادي الإفريقي أمام اتحاد بن قردان.