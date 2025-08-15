بث مباشر لمباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري

يسعى الأهلي حامل اللقب إلى تعويض خسارة أول نقطتين في مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وتحقيق أول انتصار له هذا الموسم مع انطلاق الجولة الثانية.

وتعادل الأهلي مع مودرن سبورت 2-2، وخسر نقطتين في الجولة الأولى.

وطالب خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي لاعبيه بالعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء مودرن سبورت.

ويعتزم المدرب الإسباني إجراء عدة تغييرات على تشكيلة الفريق أمام فاركو، يأتي في مقدمتها إعادة محمد مجدي (قفشة) إلى مقاعد البدلاء.

فيما سيستمر مصطفى شوبير في مركز حراسة المرمىن رغم الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا.

وكان ريبيرو اجتمع مع لاعبيه وطالبهم بالتخلص من اللعب الفردي وتقديم أداء جماعي يفيد الفريق، خاصة أن لديهم إمكانيات فنية كبيرة لكن عليهم توزيع مجهودهم بشكل يخدم الفريق.

تشكيل الأهلي

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 10: الهدف الأول للنادي الأهلي أحرزه محمد شريف.

شريف قابل عرضية من محمد هاني وسددها برأسه محرزًا هدف التقدم لفريقه.

الدقيقة 15: إلغاء هدف للأهلي بداعي التسلل.

الهدف جاء من لعبة جماعية، بدأت من محمد علي بن رمضان، الذي لعب عرضية، وسدد محمد شريف، لترتطم باللاعب تريزيغيه، وتحول اتجاهها إلى الشباك، ولكن كان هناك تسلل من البداية على بن رمضان.

الدقيقة 21: الهدف الثاني للأهلي أحرزه أحمد مصطفى زيزو.

زيزو أحرز هدفه بعد عرضية رائعة من محمد علي بن رمضان، قابلها زيزو برأسه في الشباك.