إيطاليا تتمسك بحلم الصعود ليورو 2024 بفوز خماسي على مقدونيا

افتتح ماتيو دارميان التسجيل للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 17 من الشوط الأول، ثم سجل فيدريكو كييزا الهدفين الثاني والثالث قبيل نهاية الشوط الأول.

وعاد منتخب مقدونيا للمباراة مرة أخرى بعد أن أحرز ياني أتاناسوف في الدقيقتين 52 و74.

وقضى جياكومو راسبادوري على أحلام المقدونيين بالعودة وأحرو الهدف الرابع، وتبعه ستيفان شعراوي بالهدف الخامس قبل صافرة النهاية.