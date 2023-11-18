إيطاليا تتمسك بحلم الصعود ليورو 2024 بفوز خماسي على مقدونيا
واصل منتخب إيطاليا مطاردة حلم الصعود لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بعدما حقق فوزا ثمينا بنتيجة 5-2 على حساب مقدونيا الشمالية، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات.
افتتح ماتيو دارميان التسجيل للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 17 من الشوط الأول، ثم سجل فيدريكو كييزا الهدفين الثاني والثالث قبيل نهاية الشوط الأول.
وعاد منتخب مقدونيا للمباراة مرة أخرى بعد أن أحرز ياني أتاناسوف في الدقيقتين 52 و74.
وقضى جياكومو راسبادوري على أحلام المقدونيين بالعودة وأحرو الهدف الرابع، وتبعه ستيفان شعراوي بالهدف الخامس قبل صافرة النهاية.
بهذه الخماسية، قفز المنتخب الإيطالي للمركز الثاني بمجموعته برصيد 13 نقطة بالتساوي مع أوكرانيا بالمركز الثالث.
وأصبحت المباراة الأخيرة بين إيطاليا وأوكرانيا حاسمة في صراع التأهل لليورو.
فيما تجمد رصيد مقدونيا عند 7 نقاط.