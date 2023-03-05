برشلونة يشكو صحفيا اتهم خوان لابورتا بتعاطي المخدرات

ولكن في هذه المرة، وفقا لمصادر مقربة من خوان لابورتا، تم تجاوز جميع الحدود المسموح بها.

وعاد لابورتا، البالغ من العمر 60 عاما، لرئاسة برشلونة في مارس 2021 علما أنه سبق أن ترأس النادي الكتالوني بين يونيو 2003 ويناير 2010.

ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا على ملعب كامب نو في وقت لاحق من اليوم الأحد في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا ويملك النادي الكتالوني 59 نقطة من 23 مباراة ويتقدم بـ7 نقاط عن ريال مدريد الثاني.