برشلونة يشكو صحفيا اتهم خوان لابورتا بتعاطي المخدرات
سيقدم خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، شكوى جنائية بسبب "إهانات" الصحفي سلفادور سوستريس بعد نشره مقالا يتهم فيه رئيس النادي الكتالوني بتعاطي المخدرات وفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت".
ووجه سلفادور سوستريس اتهامات خطيرة للابورتا وأسلوب حياته وحالته الصحية.
وسلفادور سوستريس، كاتب عمود شهير في جريدة "ABC"، وهذه ليست المرة الأولى التي يكتب فيها مقالات بهذا الخصوص ضد لابورتا كما قالت "سبورت".
ولكن في هذه المرة، وفقا لمصادر مقربة من خوان لابورتا، تم تجاوز جميع الحدود المسموح بها.
وعاد لابورتا، البالغ من العمر 60 عاما، لرئاسة برشلونة في مارس 2021 علما أنه سبق أن ترأس النادي الكتالوني بين يونيو 2003 ويناير 2010.
ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا على ملعب كامب نو في وقت لاحق من اليوم الأحد في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا ويملك النادي الكتالوني 59 نقطة من 23 مباراة ويتقدم بـ7 نقاط عن ريال مدريد الثاني.