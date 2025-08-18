قبل انطلاق الموسم.. أول لاعب يطلب الرحيل عن الهلال السعودي

كشفت مصادر عن تلقّي إدارة نادي الهلال السعودي طلبًا رسميًّا من أول لاعب يُعلن رغبته في الرحيل قبل انطلاق الموسم الجدي.

الهلال يُركّز حاليًّا على تعزيز صفوفه بلاعبين تحت السن، بناءً على توجيهات إنزاغي، لسدّ النواقض الموجودة في القائمة قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية.

ويستعد الهلال أمام الرياض، في افتتاح مبارياته بدوري روشن السعودي.

كما سيواجه الهلال أندية السد القطري والشرطة العراقي وشباب الأهلي الإماراتي وناساف الأوزبكي والدحيل القطري والوحدة الإماراتي والشارقة الإماراتي والغرافة القطري، في بطولة دوري أبطال آسيا.

نجم الفريق يطلب الرحيل

قالت مصادر، إن اللاعب البرازيلي كايو سيزار طالب بحسم مستقبله مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد خروجه من حسابات المدرب سيميوني إنزاغي.

وأوضحت المصادر، أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا تلقّى عروضًا رسمية من أندية محلية وأوروبية خلال الساعات الماضية، في ظل عدم مشاركته بشكل فعّال خلال معسكر الفريق في ألمانيا؛ ما دفعه إلى مطالبة الإدارة باتخاذ قرار واضح بشأن بقائه أو السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتنتظر إدارة الهلال قرار المدرب إنزاغي النهائي بشأن ملف اللاعب، خاصةً في ظل رغبة الأخير في العودة إلى الدوري الأوروبي في حال عدم ضمان مكانه ضمن تشكيلة الفريق.